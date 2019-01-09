Китай покоряет обратную сторону Луны. А что Россия?

Высадиться на обратную сторону Луны сложно не потому, что там темно. Спутник регулярно поворачивается спиной к Солнцу — с земной стороны это выглядит как новолуние. Проблема в том, как передавать команды аппарату: путь сигнала перекрывает, естественно, сама Луна.

Китайские инженеры решили проблему запуском дополнительного искусственного спутника, предназначенного для ретрансляции потока информации между «Чанъэ» и Землей. И теперь красный флаг с желтыми звездочками оказался примерно напротив американского флага, доставленного на Луну Нилом Армстронгом.

С другой стороны, первая в истории посадка на Луну была произведена еще 50 лет назад — это был советский аппарат «Луна-2».

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Так что, последние полвека никто не мог добраться до обратной стороны Луны, пока это не удалось китайцам? Или никто просто не хотел?

Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики

«Высадок на Луну было не так много. Любая высадка, где бы она ни произошла, это всегда весьма важный шаг вперед, новые данные с нового района Луны. На обратной стороне Луны интересно, потому что она отличается от видимой, даже визуально, она гористая. Можно посмотреть, насколько отличается состав материалов. У ученых такие вопросы есть. Но здесь есть и доля пиара, конечно. И то и то удачно совмещается».

Что Китай собирается делать на обратной стороне Луны? Естественный спутник Земли — очень привлекательный для науки объект. Как пишет РИА Новости, лунная кора образовалась почти 4,5 млрд лет назад, а на Земле возраст старейших горных пород насчитывает не более 4 млрд лет — более древние не сохранились из-за геологических процессов. Продолжает обозреватель Tech Insider Шайра Полан:

«Ровер будет исследовать поверхность Луны вокруг посадочного модуля. Одна из его задач — проанализировать состав камней и пород в бассейне. Поскольку ученые считают, что это старейший бассейн на Луне, его обследование может помочь нам понять, как образовался и развивался спутник Земли. Но это только одна из целей миссии. Кроме камер и спектрометров, “Чанъэ” привез на Луну картофелины и яйца шелкопряда. Исследователи хотят проверить, как растения и животные развиваются в условиях низкой гравитации. Первая мини-теплица на другом небесном теле Солнечной системы может помочь нам создавать обитаемые колонии в будущем».

Что касается российской лунной программы, ее последнюю версию «Роскосмос» озвучил минувшей осенью.

Первый этап должен начаться в 2021 году — это дистанционное и беспилотное исследование Луны.