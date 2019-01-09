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18:20 (мск), источник: BFM.ru

Китай покоряет обратную сторону Луны. А что Россия?

Пока европейцы и американцы праздновали Новый год, китайцы высадились на обратной стороне Луны. Посадочный модуль «Чанъэ-4» и ровер «Юйту» уже начали первое обследование поверхности спутника Земли.

Высадиться на обратную сторону Луны сложно не потому, что там темно. Спутник регулярно поворачивается спиной к Солнцу — с земной стороны это выглядит как новолуние. Проблема в том, как передавать команды аппарату: путь сигнала перекрывает, естественно, сама Луна.

Китайские инженеры решили проблему запуском дополнительного искусственного спутника, предназначенного для ретрансляции потока информации между «Чанъэ» и Землей. И теперь красный флаг с желтыми звездочками оказался примерно напротив американского флага, доставленного на Луну Нилом Армстронгом.

С другой стороны, первая в истории посадка на Луну была произведена еще 50 лет назад — это был советский аппарат «Луна-2».
Во время загрузки произошла ошибка.

Так что, последние полвека никто не мог добраться до обратной стороны Луны, пока это не удалось китайцам? Или никто просто не хотел?

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Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики

«Высадок на Луну было не так много. Любая высадка, где бы она ни произошла, это всегда весьма важный шаг вперед, новые данные с нового района Луны. На обратной стороне Луны интересно, потому что она отличается от видимой, даже визуально, она гористая. Можно посмотреть, насколько отличается состав материалов. У ученых такие вопросы есть. Но здесь есть и доля пиара, конечно. И то и то удачно совмещается».

Что Китай собирается делать на обратной стороне Луны? Естественный спутник Земли — очень привлекательный для науки объект. Как пишет РИА Новости, лунная кора образовалась почти 4,5 млрд лет назад, а на Земле возраст старейших горных пород насчитывает не более 4 млрд лет — более древние не сохранились из-за геологических процессов. Продолжает обозреватель Tech Insider Шайра Полан:

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«Ровер будет исследовать поверхность Луны вокруг посадочного модуля. Одна из его задач — проанализировать состав камней и пород в бассейне. Поскольку ученые считают, что это старейший бассейн на Луне, его обследование может помочь нам понять, как образовался и развивался спутник Земли. Но это только одна из целей миссии. Кроме камер и спектрометров, “Чанъэ” привез на Луну картофелины и яйца шелкопряда. Исследователи хотят проверить, как растения и животные развиваются в условиях низкой гравитации. Первая мини-теплица на другом небесном теле Солнечной системы может помочь нам создавать обитаемые колонии в будущем».

Что касается российской лунной программы, ее последнюю версию «Роскосмос» озвучил минувшей осенью.

Первый этап должен начаться в 2021 году — это дистанционное и беспилотное исследование Луны.

В 2026-м начнутся пилотируемые облеты, в 2030-м — высадка космонавтов, в 2035-м должно завершиться строительство посещаемой лунной базы. Главное, чтобы к этому времени Луна не присоединилась к Китаю.

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