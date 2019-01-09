Богатейший человек в мире объявил о разводе

Глава компании Amazon и богатейший бизнесмен в мире по версии Forbes Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет.

Согласно совместному заявлению Джеффа и Маккензи в Twitter, пара решила развестись и продолжить жить, оставшись друзьями.



«У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах… Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — говорится в сообщении.