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18:07 (мск), источник: BFM.ru

Богатейший человек в мире объявил о разводе

Глава компании Amazon Джефф Безос расстается с супругой, с которой он прожил 25 лет.

Источник: AP 2019
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Глава компании Amazon и богатейший бизнесмен в мире по версии Forbes Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи, с которой прожил в браке 25 лет.

Согласно совместному заявлению Джеффа и Маккензи в Twitter, пара решила развестись и продолжить жить, оставшись друзьями.

«У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах… Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — говорится в сообщении.

Forbes оценивает состояние Джеффа Безоса в $139,6 млрд.

Самые богатые люди в истории
Источник:©Аргументы и факты
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