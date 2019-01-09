Опубликованы кадры извержений на спутнике Юпитера Ио
Находящийся на орбите Юпитера межпланетный зонд Juno смог заснять самое вулканически активное тело Солнечной системы. Это съемка «крупным планом» — по нашим меркам, разумеется.
Находящийся на орбите Юпитера межпланетный зонд Juno смог заснять самое вулканически активное тело Солнечной системы. Это съемка «крупным планом» — по нашим меркам, разумеется.
Вулканизм на Ио был впервые обнаружен в 1979 году, при пролете «Вояджера-2» мимо Юпитера. Изучение спутников планеты не было специальной целью, но несколько снимков
Источником разогрева недр в данном случае являются приливные силы. Ио движется вокруг Юпитера по вытянутой орбите и, по мере приближения к Юпитеру, его гравитация слегка растягивает спутник — его диаметр «ходит»
Первые снимки были получены 21 декабря в 12:00, 12:15 и 12:20 по всемирному координированному времени (UTC). Изображения показывают, что луна наполовину освещена ярким пятном, видимым сразу за терминатором, границей дня и ночи. Высота вулканической струи позволяла ей некоторое время оставаться освещенной и самой освещать поверхность спутника.
После того, как Ио полностью ушла в тень Юпитера, она продолжала оставаться освещенной светом, отраженным от другой юпитерианской луны — Европы, что дало возможность продолжить наблюдения. Суммарно они продолжались около часа.
Вулканизм Ио был запечатлен инфракрасным инструментом JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper). Вулканов на ее диске и впрямь оказалось очень много — можете сами оценить их количество на приложенной выше фотографии.
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