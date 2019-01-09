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19:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

Высший пилотаж: cпасение лыжника в Альпах на вертолете

Невероятные кадры спасения во французских Альпах опубликовал в «Фейсбуке» один из лыжников.

Повредившего ногу лыжника снимает со склона вертолет, при этом лопасти пропеллера находятся в опасной близости от земли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Николя Дерели, снявший происходящее на камеру, сообщил, что он катался с семьей и другом сына Брюно Тисье в Пасси, департамент Верхняя Савойя. Во время восхождения Тисье поскользнулся и получил травму. После этого Дерели вызвал спасателей.

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