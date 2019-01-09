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20:12 (мск), источник: Mail.ru Новости

Жительница Мюнхена связала шарф, посвященный опозданиям электрички

Полезный в хозяйстве график.

Немецкая журналистка Сара Вебер опубликовала в Twitter фото необычного разноцветного шарфа, который связала ее мама. Свое творение большая любительница вязания назвала «Шарф задержки поезда». И это не случайно.

Как объяснила Сара, ее мама живет в пригороде Мюнхена и часто пользуется поездами, которые идут в центр города. В течение года она вязала по два ряда — по каждому на дорогу туда и обратно.

Шерсть женщина подбирала по смыслу: если поезд приходил вовремя или опаздывал менее чем на 5 минут, то она вязала темно-серой шерстью. Если задержка была от 5 до 30 минут — то в ход шла розовая шерсть (на фото она похожа на белую), а если электричка приходила или опаздывала в пути на 30 минут и больше, то шарф становился красным.

Как пояснила Сара, большой красный отрезок изделия был связан летом 2018 года, во время каникул, когда пассажиров поездов часто пересаживали на автобусы, а дорога вместо 40 минут занимала два часа.

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