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21:41 (мск), источник: Интерфакс

Скончался последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Скончался последний председатель Верховного Совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов», — сообщил в своем твиттере губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. С марта 1990 год по сентябрь 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета СССР, сменив на этой должности Михаила Горбачева. Позднее был депутатом Госдумы РФ от Смоленской области.

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