Милонов поддержал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке

— Билан — уже совсем не первый, кто об этом говорит, даже, наверное, последний. Необходимо не цензурировать, а соблюдать нормы приличия и российское законодательство. Те, кто следит за нашей эстрадой, считают, что российское законодательство не действует для тех, кто одевается в обтягивающие штаны и ведет себя вызывающе на сцене. Каждый гопник, оторвавшийся от фляги с пивасом, типа Шнура, имеет право материться в Большом Кремлевском дворце, и ему ничего за это не будет, потому что он звезда. Если человек то же самое сделает на улице, то его заберут в полицию и оштрафуют. Уже все люди стонут: защитите, пожалуйста, русское искусство, нашу русскую культуру от этих иноземцев, от этой орды! — сказал Милонов.