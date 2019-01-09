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22:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Милонов поддержал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал предложение певца Димы Билана ввести цензуру в музыке. Так, политик поддержал инициативу, однако выразил мнение, что цензурировать совсем не обязательно.

Источник: AP 2019

По его словам, нужно, чтобы все люди, выступающие на сцене, просто соблюдали нормы приличия и российское законодательство.

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— Билан — уже совсем не первый, кто об этом говорит, даже, наверное, последний. Необходимо не цензурировать, а соблюдать нормы приличия и российское законодательство. Те, кто следит за нашей эстрадой, считают, что российское законодательство не действует для тех, кто одевается в обтягивающие штаны и ведет себя вызывающе на сцене. Каждый гопник, оторвавшийся от фляги с пивасом, типа Шнура, имеет право материться в Большом Кремлевском дворце, и ему ничего за это не будет, потому что он звезда. Если человек то же самое сделает на улице, то его заберут в полицию и оштрафуют. Уже все люди стонут: защитите, пожалуйста, русское искусство, нашу русскую культуру от этих иноземцев, от этой орды! — сказал Милонов.

Напомним, ранее Дима Билан заявил о необходимости существования «структур, которые каким-то образом фильтруют информацию», так как, по его мнению, человек нуждается в рамках.

«То, что сейчас происходит в соцсетях, — мне самому иногда дурно становится. Я человек, который открыт миру, много что видел. Но иногда прям страшно», — признался певец.

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