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9 января, источник: Lenta.Ru

Названа причина блокировки клипа Хаски

Клип рэпера Хаски «Иуда» был заблокирован по требованию МВД из-за того, что в нем содержится информация об изготовлении и употреблении наркотиков, а также о местах их приобретения. Об этом говорится ответе Роскомнадзора на запрос адвоката «Правозащиты Открытки».

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что не принимали решение о блокировке, а лишь выполняли техническую функцию. По словам правозащитников, они обжалуют блокировку клипа после того, как будет получен ответ на запрос в МВД.

Клип Хаски был заблокирован на YouTube 16 ноября. «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорилось в сообщении видеохостинга.

Точные причины для блокировки видео не назывались. Клип все еще доступен на других площадках, в том числе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, видео открывается при заходе на YouTube из других стран.

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