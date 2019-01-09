Названа причина блокировки клипа Хаски
Клип рэпера Хаски «Иуда» был заблокирован по требованию МВД
Клип рэпера Хаски «Иуда» был заблокирован по требованию МВД
В ведомстве отметили, что не принимали решение о блокировке, а лишь выполняли техническую функцию. По словам правозащитников, они обжалуют блокировку клипа после того, как будет получен ответ на запрос в МВД.
Клип Хаски был заблокирован на YouTube 16 ноября. «Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорилось в сообщении видеохостинга.
Точные причины для блокировки видео не назывались. Клип все еще доступен на других площадках, в том числе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, видео открывается при заходе на YouTube из других стран.