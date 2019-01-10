Голая королева: трагическая история Линды Лавлейс
Первая в мире звезда фильмов для взрослых посвятила себя борьбе с порнографией.
Первая в мире звезда фильмов для взрослых посвятила себя борьбе с порнографией.
Она была первой актрисой фильмов для взрослых, которую именовали звездой — и
Было время, когда порнозвезд просто не существовало. Фильмы для взрослых снимались, но кто в них играет, было известно только режиссерам, да и то не всегда. Стриптизерши, проститутки и просто попавшие в беду и подобранные сердобольным продюсером девицы — вот на кого глазели мужики в подпольных и полуподпольных (зависело от страны) кинотеатрах. И да, это были короткометражки: снять фильм для взрослых длиннее 20 минут ни у кого не хватало ни денег, ни воображения.
Интересующихся подробностями отсылаем к очень добротному сериалу «Двойка» с Джеймсом Франко и Мэгги Джилленхол, первый сезон которого как раз посвящен переходному периоду от подполья к легальности — по крайней мере тому, как это происходило в США. И именно там практически одновременно появились полнометражные порнофильмы и первая порнозвезда.
Линда Борман родилась в
Людей такого склада — не то чтобы закоренелых преступников, но уж точно не законопослушных граждан — в Америке того времени было предостаточно. Пистолет за поясом под яркой рубашкой, всегда немного наркотиков в кармане, широкие знакомства — в том числе, разумеется, с мафией. Он стал ее первым мужчиной, она даже родила (впрочем, не факт, что от Чака) ребенка и отдала его в приют. Сниматься в своих фильмах он уговорил ее довольно быстро.
О своей артистической карьере Линда Лавлейс (псевдоним придумали вместе с бойфрендом) в разные времена рассказывала разное. Сперва она не находила в этом ровным счетом ничего неординарного и сообщала в интервью, что всегда воображает себе супруга на месте очередного партнера.
Так или иначе, без Чака Трейнора не было бы Линды Лавлейс, без Линды Лавлейс — «Глубокой глотки», а без «Глубокой глотки» нравы, возможно, до сих пор были бы на уровне 1965 года.
О значении «Глубокой глотки» — не для порнографии, кому интересна порнография — для истории кино и общественной истории написано уже столь много, что ограничимся пунктирным напоминанием. Это был первый порнофильм, собравший в прокате реальную кучу денег: кто пишет про $100 млн, кто — даже про 600. Это был первый порнофильм, на который супружеские пары (ну не все, конечно, а самые «прогрессивные») ходили вместе.
Про этот фильм разговаривали в светских салонах и самых модных клубах, его обсуждали — и, конечно, осуждали — в законодательных собраниях. Люди, которые его финансировали (они, разумеется, были связаны с оргпреступностью), привлекались к суду по обвинению в заговоре против общественной морали — и были оправданы. Наконец, никогда раньше о порнофильме не писала The New York Times — это знак высшего признания, какой только можно себе вообразить.
С «Глубокой глотки» начался короткий, но блестящий «золотой век» для жанра, который в перестроечных видеосалонах стыдливо именовали «крутой эротикой». Один за другим было снято несколько десятков дорогостоящих, респектабельных фильмов, которые ничем не отличались по уровню диалогов или актерской игры от обычного кинематографа — разве что тем, что были чистейшей воды порнографией.
«За зеленой дверью», «Дьявол в мисс Джонс», «Открытие Мисти Бетховен», «Табу» — всё это вполне себе «настоящее кино», не то чтобы выдающегося качества, но и не дешевка. Аннет Хейвен, Кей Паркер, Джейми Гиллис, Джон Лесли на экране в первую очередь были актерами, а потом уже — порнографическими. А на противоположном берегу Атлантики царила великая киностудия Alpha France с ее бесконечным парижским порносериалом с участием Брижит Ляэ, Карин Гамбье и Альбаном Сера, по прозвищу Порно Делон.
Да, всё это продолжалось не более 10 лет и умерло с началом эпохи видео — для домашнего кино все эти большие бюджеты и умеющие делать почти «по Станиславскому» актрисы были, конечно, не нужны. Это период с легкой руки колумниста той же New York Times Ральфа Блюменталя получил название «эра порношика».
Пиком ее стал, конечно, «Калигула» Тинто Брасса — снятый по сценарию живого классика Гора Видала (всё же потребовавшего убрать свое имя из титров) и с настоящими звездами — Малькольмом Макдауэллом, Питером О’Тулом и Хелен Миррен. Впрочем, «порно» там в результате было минут 6 из двух с половиной часов экранного времени — но и этого хватило, чтобы за просмотр нелегально ввезенной видеокассеты в СССР у зрителей случались большие неприятности.
Линды Лавлейс не было ни в этих фильмах, ни среди этих актеров. Она снялась еще в нескольких проектах, не снискавших и сотой доли успеха «Глотки», выпустила автобиографию (первую), в которой описывала свои порнографические приключения с упоением и довольно быстро оказалась забыта. Одно время ее возили по глубинке с «лекциями» о технике орального секса, которую она продемонстрировала в своей главной в жизни роли.
Разумеется, ничего объяснить толком на публике Линда не могла: слова вроде «фелляция» или «иррумация» для нее не значили ничего. Да и публика шла на эти «лекции» просто поглазеть на живую порнозвезду. Технические подробности ее, эту публику, интересовали
А потом в жизни Линды Лавлейся появилась религия. В английском языке есть термин born again, но
Линда стала не просто христианской активистской, она превратилась в знаковую фигуру американского антипорнографического движения, живым символом преступного и грешного характера индустрии порока. Она написала вторую автобиографию «Тяжелые испытания», в которой перечислила все грехи своего первого мужа, силой заставлявшего ее совокупляться перед камерой. Про гипноз и дуло пистолета там тоже было.
Шесть лет спустя, в 1986 она официально заявила перед комиссией генерального прокурора США:
Всякий раз тот, кто смотрит этот фильм, наблюдает меня изнасилованной.
Так или иначе, с этой верой она прожила остаток жизни. В 20 с небольшим лет после автомобильной аварии ей перелили зараженную гепатитом кровь. Это могло убить ее десятки раз, но судьба поступила с дочерью полицейского из Бронкса еще более жестоко: в апреле 2002 года Линда попала в еще одну автокатастрофу. Три недели спустя в присутствии мужа и двоих детей ей отключили аппарат искусственного жизнеобеспечения. Линде Лавлейс, первой порнозвезде в истории кино, было всего 53 года.