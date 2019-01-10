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10:19 (мск), источник: ТАСС

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

ТАСС, 10 января — По информации Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, аппарат «Космос-2430» прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Запущенный в 2007 году российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По информации NORAD, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М» и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна еще в 2012—2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса.

В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники «Тундра», первый выведен на орбиту в 2015 году).

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