Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
ТАСС, 10 января — По информации Командования
ТАСС, 10 января — По информации Командования
Запущенный в 2007 году российский космический аппарат «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Это следует из данных Командования
Аппарат был выведен в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк
В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении (спутники «Тундра», первый выведен на орбиту в 2015 году).