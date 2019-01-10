Бывшая заключенная обвинила правозащитников во лжи о пытках в колонии в Мордовии

Суд начнет рассмотрение иска по существу 10 января.

В частности, речь может идти о высказывании господина Пономарева на пресс-конференции «Новой газеты» в июне 2017 года, посвященной защите прав заключенных. Правозащитник тогда заявил, что «есть люди которые пытают, избивают, и есть люди которых избивают». Инга Кривицкая, которая провела в тюрьме 16 лет и два месяца, также пришла на мероприятие.

По ее словам, в колонии, где она отбывала наказание, никого не пытали, а те, кто освещает тему пыток, «обливают грязью свою страну».

В итоге на пресс-конференции разгорелся скандал, и ее пришлось закончить.

Госпожа Романова в октябре 2018 года написала в Facebook, что Минюст зарегистрировал еще одну организацию под названием «Русь сидящая», а ее учредителем якобы выступила Инга Кривицкая.

Она, по словам правозащитницы, сотрудничала с администрацией колонии, а также «принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки».