Бывшая заключенная обвинила правозащитников во лжи о пытках в колонии в Мордовии

Суд начнет рассмотрение иска по существу 10 января.
В частности, речь может идти о высказывании господина Пономарева на пресс-конференции «Новой газеты» в июне 2017 года, посвященной защите прав заключенных. Правозащитник тогда заявил, что «есть люди которые пытают, избивают, и есть люди которых избивают». Инга Кривицкая, которая провела в тюрьме 16 лет и два месяца, также пришла на мероприятие.
По ее словам, в колонии, где она отбывала наказание, никого не пытали, а те, кто освещает тему пыток, «обливают грязью свою страну».
В итоге на пресс-конференции разгорелся скандал, и ее пришлось закончить.
Госпожа Романова в октябре 2018 года написала в Facebook, что Минюст зарегистрировал еще одну организацию под названием «Русь сидящая», а ее учредителем якобы выступила Инга Кривицкая.
Она, по словам правозащитницы, сотрудничала с администрацией колонии, а также «принимала участие в избиении заключенных женщин, отбирала посылки».
Сама Инга Кривицкая утверждает, что не знала, что организация с названием «Русь сидящая» уже существует, рассказала адвокат ответчиков Наталия Трубачева. Экс-заключенная требует опубликовать опровержение сведений правозащитников «путем публичного распространения информации в сети интернет, СМИ и радиовещания».