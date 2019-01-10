Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»

Источник: РИА "Новости"

Как пояснил Солонин, о концепции ракеты с планирующим боевым блоком размышляли еще во время Второй мировой войны. Однако идею не реализовали, так как при управляемой головной части в ракете сильно вырастает вероятность промаха, которую невозможно предсказать. Поэтому, по его мнению, к современным ракетам предъявляются высокие требования по точности попадания.

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«Некоторый военный смысл имеет одно: нанести прицельный удар и вывести из строя ключевые точки (…) А для этого нужна достаточно высокая точность поражения. Планирующая и маневрирующая головная часть именно в этом как минимум создает огромные проблемы», — пояснил инженер.

Кроме того, по словам Солонина, при скорости в 27 Махов ракета будет окружена раскаленным до сотен градусов ионизированным воздухом. Бортовые локаторы ракеты через него ничего не обнаружат, однако саму ее будет очень хорошо видно, в частности, в радиолокационном и тепловом диапазонах. «То есть вопрос о реальной боевой эффективности подобного оружия очень спорный», — заключил он.