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09:53 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, как общение продлевает жизнь

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, определили социальные факторы, влияющие на продолжительность жизни и процесс старения. Статья специалистов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: Bru-nO/СС0

Ученые пришли к выводу, что частые встречи с друзьями и любимыми родственниками влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения.

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Исследователи на протяжении четырех лет наблюдали за жизнью 7304 человек разного пола в возрасте от 50 лет и старше. В результате было установлено, что крепче оказалось здоровье у пожилых людей, уделяющих больше внимание общению с близкими.

Более 73% людей с хорошим самочувствием как минимум раз в неделю встречались с друзьями, посещали спортзалы, музеи, театры и религиозные заведения, состояли в общественных организациях.

Исследователи считают, что ведущие активную жизнь в преклонном возрасте люди чувствуют ее значимость и осмысленность. Поэтому их здоровье не ухудшается, а сама жизнь приносит больше радости.

Ранее ученые установили, что тот факт, что женщины живут дольше мужчин, связано не с их более «трезвым» подходом к жизни, а с половыми хромосомами. К такому выводу пришли генетики, опубликовавшие статью в журнале Aging Cell.

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