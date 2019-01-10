Рогозин заявил, что NASA продолжит возить своих астронавтов на МКС на «Союзах»

Источник: AP 2019

Об этом сообщил в интервью РБК гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, «заявления, в том числе американцев, относительно того, что они вот-вот будут летать своими кораблями, тоже оказались несколько поспешными». «Сейчас мы имеем со стороны американских партнеров заявки на продолжение полетов и их астронавтов нашими кораблями. Это тоже нам принесет дивиденды», — сообщил Рогозин, говоря о коммерческих проектах Роскосмоса.

Ранее замглавы NASA Уильям Герстенмайер заявлял, что агентство не планирует продлевать контракт с Роскосмосом на доставку астронавтов к МКС после 2018 года.

Он также отмечал, что американский пилотируемый корабль, на котором NASA планирует доставлять своих астронавтов к МКС, будет подготовлен в запланированный срок.

Рогозин также сообщил, что Роскосмос планирует организовать туристические полеты на «Союзах» и сотрудничает с такими партнерами, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Говоря о возможной прибыли от этих программ и доставки астронавтов на МКС, Рогозин сообщил, что «это сотни миллионов долларов в год».

Глава Роскосмоса подчеркнул, что космический туризм может не быть связан с МКС.

«Скажем, орбитальные полеты по маршруту Юрия Гагарина — хорошая тема для туристов. Мы уже начали переговоры с потенциальными партнерами, которые заинтересовались такой возможностью», — сообщил Рогозин.

Он дал понять, что подобные космические полеты могут начаться уже после 2020 года. «Я думаю, после 2020 года, когда мы пересадим корабль “Союз МС” на ракету “Союз-2.1а”, мы сможем увеличить количество этих кораблей. Часть из них будут приносить нам прямую коммерческую прибыль», — сказал глава Роскосмоса.