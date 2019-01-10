Минтранс обсуждает возможность полного запрета высадки детей-безбилетников из транспорта
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минтранс РФ обсуждает возможность введения полного запрета на высадку
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минтранс РФ обсуждает возможность введения полного запрета на высадку
Парламентарий, в частности, просил сообщить о судьбе законопроекта о запрете высаживать безбилетников — прежде всего детей — на мороз и таким образом оставлять их в опасной для жизни ситуации. Горелкин привел целый ряд нашумевших эпизодов, в том числе таких, когда действия водителей или кондукторов приводили к трагическим последствиям.
«Минтранс России разделяет вашу озабоченность по данному вопросу», — написал Дитрих. По его словам, законопроект, которым интересовался депутат, был доработан после замечаний
Более того, «в настоящее время Минтрансом России по предложениям уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой прорабатывается вопрос о внесении изменений в проект федерального закона с целью введения полного запрета на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа», — отметил министр.