Двадцатый случай за три дня. Как обворовывают российских туристов

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О том, как уберечь себя от воровства в заграничной поездке и что делать, если это все же случилось, — в материале РИА Новости.

Спасайтесь от «помощников»

«Мы арендовали машину в аэропорту Барселоны. Испанцы очень приветливые и доброжелательные, поэтому, когда на дороге нам помигал водитель соседней машины, показывая жестами, что у нас что-то с задним колесом, мы остановились на обочине, — восстанавливает ход событий Надежда Сургина. — Доброжелательный автомобилист выскочил из-за руля и стал стучать по нашему колесу, что-то быстро и тревожно говоря. Затем резко поспешил к своему автомобилю. Я взглянула на сиденье — окно открыто, сумки нет, а машина вора быстро удаляется по трассе».

Новость Меню для заказа и для расплаты

В Италии путешественницу из Австралии тоже обокрал «отзывчивый» местный житель, вызвавшийся помочь. Мэри Уоллес хотела воспользоваться банкоматом в оживленном туристическом районе Рима. Разглядеть экран было непросто из-за солнца. «Подошел высокий мужчина и начал помогать мне снять деньги», — рассказывает Мэри. После его «помощи» она лишилась карточки и денег на счете.

Второй раз за 48 часов Мэри пострадала от карманников в переполненном автобусе. Это тоже один из самых распространенных случаев. Кроме того, нередко воры на скутерах или мотоциклах сдергивают с плеч сумки и уезжают.

В полицию — обязательно!

Дважды лишившаяся денег Мэри советует иметь доступ к международным звонкам с мобильного телефона, чтобы немедленно обратиться в банк и заблокировать карты, а также хранить резервную карту вне кошелька.

Надежда Сургина лишилась не только денег, но и всех документов: водительских прав, двух паспортов, рабочих удостоверений, документов на машину, банковских карт и ключей:

В полицейском участке мы провели четыре с половиной часа, — говорит она. — На деревянной скамейке вдоль стены мы коротали часы в компании бурно жестикулирующего трансвестита и его подружек, бомжа, китайца, пары взволнованных испанцев и группы туристов с чемоданами.

Девушка подчеркивает, что обращаться в полицию нужно обязательно. «Протокол у вас потребуют в консульстве и могут спросить при прохождении паспортного контроля на выезде из страны, — объясняет она. — Осмотрите окрестности места происшествия. Нередко воры вынимают деньги, а сумки с документами выбрасывают».

Во Франции туристов из Японии ограбили на семь тысяч евро наличными. Через два часа полиции удалось задержать воров.

Найти двух граждан России

Надежде не повезло, ей пришлось восстанавливать документы.

В правилах МИД сказано, что для восстановления документов нужны «внутренний паспорт (при наличии) или письменные заявления не менее двух граждан Российской Федерации, подтверждающих личность заявителя и наличие у него российского гражданства».

Также можно представить водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией. В этом случае загранучреждением проводится дополнительная проверка сведений о заявителе.

Двух граждан России Надежда разыскала. В дипмиссии, по ее словам, было многолюдно. «Двадцатый случай за три дня», — отметил консул. Ситуации у всех разные: у девушки стащили сумку прямо в кафе в центре города, у мужчины — в парке. «Он оказался дерзким, приплатил местной шпане, те довели его до квартиры, где тусовались похитители. Но документы ему все равно не отдали, — говорит Надежда. — В полиции равнодушно заявили: «У нас нет прав зайти в квартиру».

Еще был случай, когда российских туристов на дороге остановили мошенники под видом полицейских и, пока проверяли документы, обокрали.

По словам туристки, поход в консульство — это как сеанс психотерапии: понимаешь, что ты не один такой.

Даже если дипмиссия закрыта, а так и было в новогодние праздники, всегда есть телефоны, по которым можно обратиться «в случае угрозы жизни и утери документов».

Надежда благополучно вернулась домой. Впереди — долгая эпопея с восстановлением всех документов.

Копии взять с собой

МИД России рекомендует перед поездкой сделать несколько копий билетов, паспорта (как заграничного, так и внутреннего), водительского удостоверения, кредитных карт, турпутевки, приглашений, страхового полиса.

Стоит взять с собой фотографии — свои и членов семьи:

Они пригодятся, например, при утере загранпаспорта. Хранить копии документов следует отдельно от оригиналов.

И еще одна рекомендация: в чужой стране лучше встать на учет в диппредставительстве или консульском учреждении. Это совершенно бесплатно. Также доступно специальное мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».

Как уберечься от краж

«К сожалению, от краж на отдыхе никто не застрахован, поэтому туристам важно не терять бдительность и внимательно следить за своими вещами, особенно кредитными картами, кошельками и наличными деньгами, телефонами, планшетами и ноутбуками», — говорит Феликс Шпильман, CEO онлайн-сервиса для поиска и бронирования отелей, хостелов и апартаментов.

Он уточняет, что, по данным сервиса, в зоне риска также сумки, чемоданы, одежда, украшения и часы.

Эксперты по путешествиям советуют разделить наличные деньги хотя бы на две части и держать их подальше друг от друга. А помимо наличных, нужно, чтобы средства были и на банковской карте.

Пользуйтесь застегивающимися и скрытыми карманами, не оставляйте на пляже (и не только!) вещи без присмотра.