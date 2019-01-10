Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 прекрасных собак ищут дом
Шесть аэропортов, где взлет и посадка запомнятся надолго
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Куда пропал с экранов Александр Домогаров
Дает ли владение домом право претендовать на участок под ним?
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
В сети обсуждают предполагаемого отца ребенка Лопыревой
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
«Султан моего сердца»: подробности и фото со съемок
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
Где звезды отдыхали в новогодние праздники (фото)
«Мои пальцы напоминали клыки вампира»: истории о маникюре
Обнаженная Виктория Боня на пляже не скрывает ни чего - фото
США запустили 20 гиперзвуковых снарядов с палубы
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Цены на жилье могут вырасти на 15%
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
14Обрушение части дома в Магнитогорске
10:16 (мск), источник: РИА Новости

Двадцатый случай за три дня. Как обворовывают российских туристов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Светлана Баева. «Из-за привычки носить документы с собой я лишилась вообще всего», — рассказывает Надежда Сургина из Курска. В минувшие праздники ее обокрали в Барселоне. «Это уже двадцатый случай за три дня», — уточнил консул России в Испании.

Источник: Ganossi/СС0

О том, как уберечь себя от воровства в заграничной поездке и что делать, если это все же случилось, — в материале РИА Новости.

Спасайтесь от «помощников»

«Мы арендовали машину в аэропорту Барселоны. Испанцы очень приветливые и доброжелательные, поэтому, когда на дороге нам помигал водитель соседней машины, показывая жестами, что у нас что-то с задним колесом, мы остановились на обочине, — восстанавливает ход событий Надежда Сургина. — Доброжелательный автомобилист выскочил из-за руля и стал стучать по нашему колесу, что-то быстро и тревожно говоря. Затем резко поспешил к своему автомобилю. Я взглянула на сиденье — окно открыто, сумки нет, а машина вора быстро удаляется по трассе».

Новость
Меню для заказа и для расплаты

В Италии путешественницу из Австралии тоже обокрал «отзывчивый» местный житель, вызвавшийся помочь. Мэри Уоллес хотела воспользоваться банкоматом в оживленном туристическом районе Рима. Разглядеть экран было непросто из-за солнца. «Подошел высокий мужчина и начал помогать мне снять деньги», — рассказывает Мэри. После его «помощи» она лишилась карточки и денег на счете.

Второй раз за 48 часов Мэри пострадала от карманников в переполненном автобусе. Это тоже один из самых распространенных случаев. Кроме того, нередко воры на скутерах или мотоциклах сдергивают с плеч сумки и уезжают.

В полицию — обязательно!

Дважды лишившаяся денег Мэри советует иметь доступ к международным звонкам с мобильного телефона, чтобы немедленно обратиться в банк и заблокировать карты, а также хранить резервную карту вне кошелька.

Надежда Сургина лишилась не только денег, но и всех документов: водительских прав, двух паспортов, рабочих удостоверений, документов на машину, банковских карт и ключей:

В полицейском участке мы провели четыре с половиной часа, — говорит она. — На деревянной скамейке вдоль стены мы коротали часы в компании бурно жестикулирующего трансвестита и его подружек, бомжа, китайца, пары взволнованных испанцев и группы туристов с чемоданами.

Девушка подчеркивает, что обращаться в полицию нужно обязательно. «Протокол у вас потребуют в консульстве и могут спросить при прохождении паспортного контроля на выезде из страны, — объясняет она. — Осмотрите окрестности места происшествия. Нередко воры вынимают деньги, а сумки с документами выбрасывают».

Во Франции туристов из Японии ограбили на семь тысяч евро наличными. Через два часа полиции удалось задержать воров.

Найти двух граждан России

Надежде не повезло, ей пришлось восстанавливать документы.

В правилах МИД сказано, что для восстановления документов нужны «внутренний паспорт (при наличии) или письменные заявления не менее двух граждан Российской Федерации, подтверждающих личность заявителя и наличие у него российского гражданства».

Новость
«Все деньги пропали!» Кто должен отвечать за имущество гостей в отелях

Также можно представить водительское удостоверение, служебное удостоверение с фотографией. В этом случае загранучреждением проводится дополнительная проверка сведений о заявителе.

Двух граждан России Надежда разыскала. В дипмиссии, по ее словам, было многолюдно. «Двадцатый случай за три дня», — отметил консул. Ситуации у всех разные: у девушки стащили сумку прямо в кафе в центре города, у мужчины — в парке. «Он оказался дерзким, приплатил местной шпане, те довели его до квартиры, где тусовались похитители. Но документы ему все равно не отдали, — говорит Надежда. — В полиции равнодушно заявили: «У нас нет прав зайти в квартиру».

Еще был случай, когда российских туристов на дороге остановили мошенники под видом полицейских и, пока проверяли документы, обокрали.

По словам туристки, поход в консульство — это как сеанс психотерапии: понимаешь, что ты не один такой.

Даже если дипмиссия закрыта, а так и было в новогодние праздники, всегда есть телефоны, по которым можно обратиться «в случае угрозы жизни и утери документов».

Надежда благополучно вернулась домой. Впереди — долгая эпопея с восстановлением всех документов.

Копии взять с собой

МИД России рекомендует перед поездкой сделать несколько копий билетов, паспорта (как заграничного, так и внутреннего), водительского удостоверения, кредитных карт, турпутевки, приглашений, страхового полиса.

Стоит взять с собой фотографии — свои и членов семьи:

Они пригодятся, например, при утере загранпаспорта. Хранить копии документов следует отдельно от оригиналов.

И еще одна рекомендация: в чужой стране лучше встать на учет в диппредставительстве или консульском учреждении. Это совершенно бесплатно. Также доступно специальное мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».

Как уберечься от краж

«К сожалению, от краж на отдыхе никто не застрахован, поэтому туристам важно не терять бдительность и внимательно следить за своими вещами, особенно кредитными картами, кошельками и наличными деньгами, телефонами, планшетами и ноутбуками», — говорит Феликс Шпильман, CEO онлайн-сервиса для поиска и бронирования отелей, хостелов и апартаментов.

Он уточняет, что, по данным сервиса, в зоне риска также сумки, чемоданы, одежда, украшения и часы.

Эксперты по путешествиям советуют разделить наличные деньги хотя бы на две части и держать их подальше друг от друга. А помимо наличных, нужно, чтобы средства были и на банковской карте.

Пользуйтесь застегивающимися и скрытыми карманами, не оставляйте на пляже (и не только!) вещи без присмотра.

По возможности деньги, документы и ценные вещи в сумках лучше не хранить.

 В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Лаос передал России тридцать танков Т-34
При создании «российского Hubble» похитили 28,5 млн рублей
Трамп ошибся в слове. Теперь его называют Форрестом Трампом
Кот искусствоведа испортил картину почти за полмиллиона рублей
Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»
На телескопе «Хаббл» сломалась основная камера
В ЦАР не исключили размещения российской базы
Спорт
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону» Неплохо так
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
Чем удивила Америка: железные собаки и авто с ногами Американская выставка электроники CES в Лас-Вегасе уже давно не место, где показывают компьютеры или телевизоры. Сейчас на CES можно увидеть массу разработок в мире транспорта! Рассказываем про самое интересное
Кино
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал Меган Маркл, которая оставила актерскую карьеру, может вернуться к съемкам в прославившем ее проекте «Форс-мажоры»
Недвижимость
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Реки пива и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Как эффективно помыть москитную сетку
Популярные темы на «Детях»
Обсуждение внешности 350
Случаи на свадьбе 303
Подали на развод. Все правильно, но почему-то грустно.. 291
о роли жены директора в системе управления 285
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь