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09:43 (мск), источник: РИА Новости

В ЦАР не исключили размещения российской базы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

Источник: РИА "Новости"

В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении», — пояснила Кояра.

Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну, а мы, как министры, уже будем его реализовывать.

Министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.

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Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.

Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР «Антибалака» и «Селека». Они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций по деэскалации. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.

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