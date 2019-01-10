В ЦАР не исключили размещения российской базы

В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.
«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении», — пояснила Кояра.
Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну, а мы, как министры, уже будем его реализовывать.
Министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им
Ранее в августе в Хартуме прошла встреча крупнейших вооруженных группировок ЦАР «Антибалака» и «Селека». Они договорились создать Центральноафриканское объединение — общую платформу для консультаций по деэскалации. В принятой по итогам встречи декларации также содержится призыв к властям страны начать работу по примирению при содействии России, ЕС, региональных и международных организаций.