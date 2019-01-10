Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Питомцы против снега (видео)
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
Алкоголь укрепляет брак
Собчак и Виторган прокомментировали информацию о расставании
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Елизавета Боярская впервые за месяц «отдыхает» от сына
Чулпан Хаматова показала подросших дочерей
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
НХЛ: Никита Кучеров гонится за суперрекордом Могильного
Где звезды отдыхали в новогодние праздники (фото)
«Мои пальцы напоминали клыки вампира»: истории о маникюре
Обнаженная Виктория Боня на пляже не скрывает ни чего - фото
США запустили 20 гиперзвуковых снарядов с палубы
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Цены на жилье могут вырасти на 15%
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
14Обрушение части дома в Магнитогорске
10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ВКС назвали плановым сход с орбиты российского военного спутника

Российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» был планово сведен с орбиты 5 января в 9:48 мск, сообщило командование Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Источник: Reuters

«Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории», — цитирует «Интерфакс» сообщение ВКС.

Ранее Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Аппарат, запущенный в 2007 году, предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с территории США.

По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна в 2012—2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса. Сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.

Спутники «Око» предназначены для обнаружения пусков МБР с помощью тепловизионной аппаратуры, регистрирующей излучение выхлопа ракетных двигателей. Информация со спутников передается на наземный командный пункт в Серпухов-15.

 Владимир Путин рассказал олигархам то, что они боялись услышать
В каких регионах России больше не верят Путину
При создании «российского Hubble» похитили 28,5 млн рублей
Двадцатый случай за 3 дня: как обворовывают российских туристов
Трамп ошибся в слове. Теперь его называют Форрестом Трампом
Кот искусствоведа испортил картину почти за полмиллиона рублей
Инженер раскрыл недостатки «Авангарда»
На телескопе «Хаббл» сломалась основная камера
В ЦАР не исключили размещения российской базы
Спорт
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону» Неплохо так
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
Чем удивила Америка: железные собаки и авто с ногами Американская выставка электроники CES в Лас-Вегасе уже давно не место, где показывают компьютеры или телевизоры. Сейчас на CES можно увидеть массу разработок в мире транспорта! Рассказываем про самое интересное
Кино
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал Меган Маркл, которая оставила актерскую карьеру, может вернуться к съемкам в прославившем ее проекте «Форс-мажоры»
Недвижимость
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Реки пива и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Как эффективно помыть москитную сетку
Популярные темы на «Детях»
Обсуждение внешности 350
Случаи на свадьбе 303
Подали на развод. Все правильно, но почему-то грустно.. 291
о роли жены директора в системе управления 285
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь