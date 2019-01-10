ВКС назвали плановым сход с орбиты российского военного спутника

Источник: Reuters

«Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории», — цитирует «Интерфакс» сообщение ВКС.

Ранее Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Аппарат, запущенный в 2007 году, предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с территории США.

По неподтвержденным данным, связь с «Космосом-2430» была потеряна в 2012—2014 годах из-за выработки спутником своего ресурса. Сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.