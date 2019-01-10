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12:05 (мск), источник: Playboy

В Париже появился стрит-арт, в который вшиты биткоины (бегом расшифровывать!)

Вот такая головоломка будущего.

Недавно французский художник Паскаль Бояр, более известный, как Pboy, нарисовал на одной из парижских улиц большой стрит-арт, в который зашил 0,26 биткоина (около 70 тысяч рублей).

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За основу граффити взята концепция популярной картины «Свобода, ведущая народ», написанной Эженом Делакруа. На переосмысленном изображении Бояр заменил революционеров XIX века современными участниками движения желтых жилетов, которые хотят отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

В беседе с журналистами Бояр рассказал, что разгадать головоломку можно только непосредственно стоя перед стрит-артом. Однако он все равно опубликовал фотографию мурала в высоком качестве, разглядеть который можно здесь.

Художник также рассказал, что нарисовал эту картину не только в честь протестных акций в Париже, но и специально к десятилетию биткоина, запуск которого состоялся 3 января 2009 года.

Кстати, размер денежного приза может со временем вырасти, так как художник решил дать всем желающим пожертвовать деньги в поддержку его работы.

Напомним, что ранее зашифрованные криптовалюты в произведениях искусства появились в работах художника Энди Бауча. Он оставил в своих картинах 10 тысяч долларов, которые можно увидеть в этом материале.

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