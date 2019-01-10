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10:54 (мск), источник: Чердак

На телескопе «Хаббл» сломалась основная камера

Широкоугольная камера Wide Field Camera 3 на космической обсерватории «Хаббл» прекратила работу. Причины этого пока неясны; камеру пытаются «оживить» с Земли, а астрономы продолжают наблюдения при помощи остальных инструментов.

Источник: NASA

Многие электронные компоненты в приборе имели резервные части, поэтому не исключено, что даже выход из строя определённого узла не приведёт к полной потере камеры. Как сообщает NASA, камера прекратила работу вечером 8 января. Это далеко не первая техническая проблема с телескопом — ранее у «Хаббла» отказывали гироскопы, необходимые для точного наведения на объект и поддержания стабильной ориентации в пространстве.

Wide Field Camera 3 перед погрузкой в грузовой отсек шаттла. Инструмент имеет разрешение в 0,04 угловых секунды — это даже меньше (и, следовательно, лучше) дифракционного предела оптики телескопа | Источник: NASA

В 2009 году, во время последней миссии по ремонту и обслуживанию орбитальной обсерватории, на «Хаббле» поменяли и камеру Wide Field Camera 3, и все шесть гироскопов; в 2018 инженерам пришлось задействовать три резервных гироскопа, так как три основных вышли из строя.

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Резервные гироскопы при этом имеют больший срок службы, так что теоретически с ними телескоп может проработать еще несколько лет и, кроме того, он останется ограниченно пригодным для наблюдений даже при наличии всего двух гироскопов. Камера, которая сейчас прекратила выдавать изображения, тоже может быть либо починена путем задействования ранее неиспользуемых резервных компонентов, либо исключена из работы — установленные на борту спектрометры и камера Advanced Camera for Surveys позволяют вести наблюдения дальше.

Однако если прежде к «Хабблу» отправляли шаттл с астронавтами и оборудованием для ремонта вкупе с модернизацией телескопа, сейчас это невозможно. NASA планирует продолжать использовать телескоп по меньшей мере до 2021 года и, возможно, далее — достаточно высокая орбита позволит «Хабблу» продержаться в космосе до 2028 или даже 2030-х годов. Возможно, телескоп удастся починить, доставив к нему все необходимое силами частных компаний, но эти планы пока что не имеют конкретного наполнения: в 2017 году слетать к космической обсерватории для ее ремонта предлагала Sierra Nevada Corporation, чей аппарат Dream Chaser пока не совершил даже беспилотного полета.

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Гипотетически, корабли, способные добраться до «Хаббла», уже есть — в ближайшие месяцы, например, SpaceX обещает наконец-то провести первый полёт пилотируемого Dragon Crew (для начала все-таки без экипажа). Следом идёт CST-100 Starliner, детище «Боинга»: стоит Илону Маску снова задержаться, как конкуренты полетят к МКС первыми, их полет назначен тоже на первые месяцы 2019 года.

Разработанный в рамках программы NASA «Созвездие» корабль «Орион» тоже мог бы слетать к телескопу — но ни он, ни все остальные корабли не берут на борт столько, сколько влезало в шаттлы. Когда-то NASA вообще планировало однажды снять с орбиты при помощи многоразового челнока телескоп полностью, безопасно спустив его на Землю для экспозиции в музее: но после катастрофы «Колумбии» (сгорела при возвращении в плотные слои атмосферы) всю программу шаттлов решили свернуть, и теперь этого не будет.

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