Bloomberg оценил возможное состояние жены главы Amazon после развода

Источник: AP 2019

«С состоянием $137,2 млрд Джефф Безос является самым богатым человеком в мире, следует из индекса миллиардеров Bloomberg. Мирный развод сделал бы Маккензи самой богатой женщиной с $69 млрд», — сообщает издание.

Если после развода Маккензи Безос получит 1% от активов своего мужа, она все равно станет одной из самых богатых женщин планеты, отмечает издание.

На сегодняшний день самой богатой женщиной является наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза Бетанкур-Майер с состоянием в $45,6 млрд.

Глава компании интернет-ритейлера Amazon.com Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи в среду. Безос опубликовал свое заявление в своем Twitter.

«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах… Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — написал Безос в своем аккаунте в соцсети.