Bloomberg оценил возможное состояние жены главы Amazon после развода
Состояние жены главы
Состояние жены главы
«С состоянием $137,2 млрд Джефф Безос является самым богатым человеком в мире, следует из индекса миллиардеров Bloomberg. Мирный развод сделал бы Маккензи самой богатой женщиной с $69 млрд», — сообщает издание.
На сегодняшний день самой богатой женщиной является наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза
Глава компании
«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах… Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — написал Безос в своем аккаунте в соцсети.
Больше про Джеффа Безоса: