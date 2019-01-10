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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Школа закроет двери для домашней еды

Какие правила разработал Роспотребнадзор.

Источник: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Школьникам могут запретить приносить еду из дома. Это следует из новых правил, которые разработал Роспотребнадзор. Документ также обязывает поваров вымачивать овощи для салатов в уксусе, а очищенный картофель 5 мин полоскать под струей воды. Таковы меры по борьбе с инфекционными заболеваниями в образовательных учреждениях. Ранее СМИ сообщили о нескольких вспышках дизентерии в столичных детских садах и школах. Десятки детей оказались в больницах, их родители указывали на признаки эпидемии. Но руководители учреждений это отрицали. По одной из версий, причиной отравления могла стать халатность поставщиков. Хотя в комбинате питания «Конкорд» сообщили, что возбудитель дизентерии не найден.

Возможные ограничения в школах и детских садах не сопоставимы с особенностями питания детей, говорит москвичка Елена: «Старшая дочь — аллергик. У нее прописан курс, что ей можно, что ей нельзя, и в большинстве случаев она просто не питается в школьной столовой. У нее есть свой контейнер. Младшая дочь — у нее спецспортивное питание, потому что она у меня растет юной хоккеисткой. И нам категорически запрещают некоторые продукты. Питание направлено больше на белок, потому что у нее 6−7 раз в неделю идут спортивные тренировки. Средний сын — особый ребенок, он имеет диагноз “аутизм”. Таким образом, у нас еще более строжайшая диета, безглютеновая и безказеиновая. Вопрос, как сделать так, чтобы детская еда в школьных столовых или в школьных учреждениях соответствовала требованиям нашей семьи. Вот ответа мы пока не получили. Соответственно, как давала я своему ребенку питание, так и буду я давать до тех пор, пока я не буду удовлетворена питанием в школьных учреждениях».

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Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин уверен, что школьники все равно будут приносить свою еду: «Могу сказать не как депутат Госдумы, а как дед внучонка, который учится в хорошей московской школе, бывшей гимназии: не хочет есть то, что дают в столовой, родители дают пищу с собой. На каком основании это запрещается, плохо понимаю. Видимо, Роспотребнадзор полагает, что он больше заботится о детях, чем их собственные родители. Мне кажется, это искусственно. Мне неизвестно, по крайней мере, случаев массового отравления пищей, принесенной детьми с собой, зато известна масса случаев массового отравления, когда дети травились в школах или детских садах, в том числе за счет закупки по низким ценам того, что плохо реализуется на обычном рынке.

Очередное торжество бюрократии над здравым смыслом.

Я думаю, это приведет к тому, что дети будут пытаться обедать тем, что принесли из дома, в классах, хуже, если в коридорах или еще где-нибудь.
Олег Смолин
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке
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В Национальном родительском комитете в целом поддерживают инициативу Роспотребнадзора по усилению контроля за питанием школьников. Но, по мнению председателя организации Ирины Волынец, под ограничения должны попасть только скоропортящиеся продукты. Правда, кто будет за этим следить, неясно. «Многие дети отказываются есть ту еду, которая выдается в школе, потому что питание в школе не всегда бывает разнообразным. Многие родители дают детям с собой бутерброды, сэндвичи. И, конечно же, если детям будет запрещено есть ту еду, которую они принесли с собой из дома, то это может вызвать недовольство как со стороны родителей, так и со стороны детей. Надо внимательно смотреть, что именно принесли дети. Если это скоропортящиеся продукты, то, конечно, есть большая вероятность, что если ребенок находится весь день в помещении, эти продукты могут просто-напросто испортиться. И тогда в случае возникновения отравления непонятно, кого винить. Если мы будем следовать букве закона, то те же самые снеки нужно приносить в заводской упаковке, чтобы дети имели возможность вскрыть эту упаковку в присутствии сотрудников общепита. Как это технически может происходить, трудно представить. Нам нужно сделать все возможное для того, чтобы дети кушали в школе с удовольствием. Поэтому хотелось бы, чтобы при всех благих намерениях не было перекосов.

Эти рекомендации нужно давать именно как рекомендации, а не как такие жесткие регламенты, за нарушение которых кто-то будет привлекаться к ответственности.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

По новым санитарным правилам повара в школьных столовых также должны будут следить за тем, чтобы толщина омлетов или запеканок не превышала 4 см. В противном случае, по мнению Роспотребнадзора, творог и яйца могут не пропечься.

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