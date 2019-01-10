В России увеличили размер надбавки к страховой пенсии по старости

Источник: РИА "Новости"

«Размер фиксированной выплаты в этом году составит 5334 рубля — выплата увеличена по индексации с 1 января. В 2018 году она составляла 4983 рубля. Страховая пенсия по старости состоит из пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Если человеку исполнилось 80 лет, то его пенсия становится больше — по достижении 80 лет эту выплату увеличивают в два раза, перерасчет происходит автоматически», — рассказали в пресс-службе.

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1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы выше инфляции — на 7,05%. Увеличение в среднем по России составит 1 тыс. рублей, а средняя пенсия вырастет до 15,4 тыс. рублей.

В ПФР ранее отмечали, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.

«Чем выше приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации», — пояснили в ПФР.