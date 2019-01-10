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13:01 (мск), источник: N + 1

Канадский город заполонили морские котики

Муниципалитет уже попросил помощи федеральных властей.

Небольшой канадский городок на севере острова Ньюфаундленд оказался вынужден просить помощи федеральных властей после того, как на его дорогах застряли примерно 40 морских котиков, неспособных покинуть его самостоятельно — по канадским законам сами жители не могут прикасаться к животным. Историю рассказывает AFP.

Жители поселения Роддиктон-Байд-Арм провинции Ньюфаундленд и Лабрадор привыкли к морским котикам, которые обычно мигрируют из канадской Арктики и Гренландии, чтобы провести зиму у берегов острова. Однако на этот раз все прошло иначе — около недели назад вода в районе города неожиданно замерзла и дезориентированные котики не смогли вернуться в океан, застряв в городе.

Канадское законодательство запрещает обывателям вмешиваться в жизнь морских млекопитающих, пишет AFP, поэтому люди не могут убрать примерно 40 котиков, оккупировавших проезжую часть дорог и даже подходы к домам. Кроме того, котики кусаются, отмечает агентство. Две особи уже случайно попали под машины ночью, и жители города переживают, что без пищи морские котики умрут от голода.

Мэр Роддиктон-Байд-Арма Шейла Фитцджеральд заявила журналистам, что муниципальный совет постановил попросить помощи у федерального департамента рыболовного хозяйства и океана. Пока департамент отвечает им, что «нужно дать ситуации разрешиться естественным путем», но жители настаивают, что если за неделю котики не смогли покинуть город самостоятельно, они уже не смогут этого сделать.

Животные нередко вмешиваются в жизнь североамериканских городов: два енота в городке Милтон (Западная Виргиния, США), у которых подозревали бешенство, встревожили местных жителей в ноябре этого года. На самом деле животные оказались пьяными: в течение некоторого времени они питались забродившими яблоками.

Ольга Добровидова

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