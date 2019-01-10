Палеонтологи обнаружили «матрешку» из ископаемых китов

Большинство современных китов — это спокойные и неторопливые животные, однако в прошлом среди их родственников встречались свирепые охотники, находившиеся на вершине пищевой цепочки. В современных морях подобную позицию занимают косатки, но они существенно уступают в размере крупнейшим морским животным современности. В прошлом самое крупное животное так же было и самым опасным.

В 2010 году в регионе Вади-аль-Хитан (Египет), известном хорошо сохранившимися останками древних китов, сделали очередную находку: 15-метровый скелет китообразного Basilosaurus isis и множество находящихся рядом останков акул, рыб, а также молодых особей другого китообразного Dorudon atrox. Ранее ученые не были уверены, был ли базилозавр хищником или падальщиком. В новой работе палеонтологи из Германии, Египта и США доказывают, что дорудон не случайно был найден рядом с базилозавром — он был его жертвой. Это удалось доказать по наличию следов зубов на черепе меньшего кита. Также это подтверждается обнаружением большого количества взрослых базилозавров в данном рейоне, тогда как молодых особей практически не было найдено.