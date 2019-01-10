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13:08 (мск), источник: Индикатор

Палеонтологи обнаружили «матрешку» из ископаемых китов

Ученые выяснили, что найденные в 2010 году окаменевшие останки двух китов не просто находились рядом в момент смерти, а являются охотником и жертвой в его желудке. Исследователи считают, что этот вид китов находился на вершине морской пищевой цепи 35 миллионов лет назад. Результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Скелеты Basilosaurus isis (сверху) и Dorudon atrox (снизу) | Источник: PLOS One

Большинство современных китов — это спокойные и неторопливые животные, однако в прошлом среди их родственников встречались свирепые охотники, находившиеся на вершине пищевой цепочки. В современных морях подобную позицию занимают косатки, но они существенно уступают в размере крупнейшим морским животным современности. В прошлом самое крупное животное так же было и самым опасным.

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В 2010 году в регионе Вади-аль-Хитан (Египет), известном хорошо сохранившимися останками древних китов, сделали очередную находку: 15-метровый скелет китообразного Basilosaurus isis и множество находящихся рядом останков акул, рыб, а также молодых особей другого китообразного Dorudon atrox. Ранее ученые не были уверены, был ли базилозавр хищником или падальщиком. В новой работе палеонтологи из Германии, Египта и США доказывают, что дорудон не случайно был найден рядом с базилозавром — он был его жертвой. Это удалось доказать по наличию следов зубов на черепе меньшего кита. Также это подтверждается обнаружением большого количества взрослых базилозавров в данном рейоне, тогда как молодых особей практически не было найдено.

«Эти наблюдения приводят к идее, в позднем эоцене мелководное море, существовавшее на месте современного Вади-аль-Хитан, было регионом появления потомства для дорудонов и по этой причине являлось местом кормежки для хищных базилозавров, — пишут авторы в статье. — Ммы развили эту идею путем описания останков молодого Dorudon atrox и крупных рыб как содержания желудка Basilosaurus isis».

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