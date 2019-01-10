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13:15 (мск), источник: Ведомости

Рогозин рассказал о просьбе США к России создать «Союз» для полетов на Луну

Американская сторона попросила Россию разработать возвращаемую версию корабля «Союз», который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Источник: РИА "Новости"

«Именно сегодня американцы, у которых происходят такие проблемы политического характера, настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты “Союзов” с американскими астронавтами даже несмотря на то, что американцы начнут летать на своих кораблях», — рассказал руководитель госкорпорации (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Вашингтону «Союз», способный летать до Луны и обратно, нужен в качестве резервной космической транспортной системы.
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В конце июня Рогозин допускал, что Россия может начать пилотируемые запуски к Луне на уже существующих «Союзах». Он пояснял, что это позволит не ждать окончания разработки нового грузового космического корабля «Федерация». «Изначально корабль “Союз” создавался под Лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — пояснял гендиректор «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»).

Пилотируемые космические корабли «Союз», которые запускаются с космодрома Байконур с 1967 г., изначально создавались под руководством конструктора Сергея Королева для советской лунной программы. Однако позже эту миссию возложили на космический корабль типа «Зонд», который разрабатывался на базе «Союза». Сейчас Россия и США имеют несколько совместных космических проектов, среди них программа освоения Луны, которая включает создание окололунной станции Gateway, программа Международной космической станции (МКС) и проект исследования Венеры.

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