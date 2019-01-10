Рогозин рассказал о просьбе США к России создать «Союз» для полетов на Луну

Источник: РИА "Новости"

«Именно сегодня американцы, у которых происходят такие проблемы политического характера, настаивают, просят нас, чтобы мы продолжили полеты “Союзов” с американскими астронавтами даже несмотря на то, что американцы начнут летать на своих кораблях», — рассказал руководитель госкорпорации (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Вашингтону «Союз», способный летать до Луны и обратно, нужен в качестве резервной космической транспортной системы.

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В конце июня Рогозин допускал, что Россия может начать пилотируемые запуски к Луне на уже существующих «Союзах». Он пояснял, что это позволит не ждать окончания разработки нового грузового космического корабля «Федерация». «Изначально корабль “Союз” создавался под Лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — пояснял гендиректор «Роскосмоса» (цитата по «РИА Новости»).