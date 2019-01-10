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15:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция не увидела себя в похоронной процессии

Правоохранители опровергли участие в прощании с криминальным авторитетом «Зарубой».

Начальник отдела полиции Амурского района Игорь Кленов не принимал участия в похоронах жителя Амурска Юрия Зарубина, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Таким образом полицейские опровергли появившийся ранее в соцсетях комментарий к видеозаписи, автор которой утверждал, что по ходу шествия в городе стражи порядка перекрывали движение, при этом якобы нести гроб начальнику полиции помогал районный прокурор.

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8 января в городе Амурске Хабаровского края прошли похороны местного криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как «Заруба». На опубликованном видеоролике заснято, как по автомобильной дороге идет процессия из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с вором в законе.

В сопровождающих видео комментариях утверждалось, что полиция перекрыла автомобильное движение, а на похоронах присутствовало множество высокопоставленных сотрудников МВД.

По данным ГИБДД, улицы в минувший вторник в Амурске правоохранителями не перекрывались. «Участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД эти попытки пресекли и выписали нарушителям протоколы за нарушение ПДД», — уточнили в пресс-службе краевой полиции. Со слов собеседника «Ъ» ведомство рассмотрит возможность обращения в суд с иском о защите чести и достоинства.

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Начальница пресс-службы ГУ МВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева заявила, что сведения о присутствии начальника УВД по Амурскому району Игоря Кленова на похоронах не соответствуют действительности. В прокуратуре Хабаровского края также опровергли участие в церемонии прокурора Вячеслава Хана, который, как пояснили в ведомстве, в тот день находился в Хабаровске.

Заявивший о присутствии на похоронах силовиков гражданин уже был установлен. Как сообщили в пресс-службе УМВД, им оказался местный житель который состоит на учете в полиции. Его пригласили на беседу в отделение, но объяснить свой поступок он так и не смог.

Сейчас первоначальный ролик удален, но его копии доступны на YouTube и других ресурсах.

На местных порталах и в соцсетях амурчане подтверждают, что похороны собрали большое количество людей, но сомневаются в присутствии на них официальных лиц.
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Также высказываются различные версии смерти криминального авторитета. Так, по одной из них, опубликованной анонимно на популярном хабаровском портале «Дебри ДВ», «Зарубе выстрелили в голову 5 января на поминках по Вовчику Абрамову — члену “Общака”, умершему во время новогодних праздников (в Амурске ходят слухи, что Абрамов скончался якобы от передозировки наркотиками)». Также утверждается, что стрелявшего, тоже члена «Общака», некоторое время спустя обнаружила скорая помощь по анонимному вызову — он якобы истекал кровью от ножевых ранений и скончался, не приходя в сознание. Автор комментария со ссылкой на «сведущих в криминальном раскладе Амурска и Комсомольска-на-Амуре» людей предлагает версию, что Заруба стал жертвой внутренних разборок, которые не утихают после смерти бывшего лидера ОПС «Общак» Евгения Васина (Джем), скончавшегося в СИЗО осенью 2001 года. Согласно другой версии Юрий Зарубин умер от рака.

Эрнест Филипповский, Хабаровск; Михаил Беляев.

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