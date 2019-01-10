Полиция не увидела себя в похоронной процессии
Правоохранители опровергли участие в прощании с криминальным авторитетом «Зарубой».
Правоохранители опровергли участие в прощании с криминальным авторитетом «Зарубой».
Начальник отдела полиции Амурского района Игорь Кленов не принимал участия в похоронах жителя Амурска Юрия Зарубина, сообщила в четверг
8 января в городе Амурске Хабаровского края прошли похороны местного криминального авторитета Юрия Зарубина, известного как «Заруба». На опубликованном видеоролике заснято, как по автомобильной дороге идет процессия из нескольких сотен человек, которые пришли проститься с вором в законе.
По данным ГИБДД, улицы в минувший вторник в Амурске правоохранителями не перекрывались. «Участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД эти попытки пресекли и выписали нарушителям протоколы за нарушение ПДД», — уточнили в
Начальница
Заявивший о присутствии на похоронах силовиков гражданин уже был установлен. Как сообщили в
Сейчас первоначальный ролик удален, но его копии доступны на YouTube и других ресурсах.
Также высказываются различные версии смерти криминального авторитета. Так, по одной из них, опубликованной анонимно на популярном хабаровском портале «Дебри ДВ», «Зарубе выстрелили в голову 5 января на поминках по Вовчику Абрамову — члену “Общака”, умершему во время новогодних праздников (в Амурске ходят слухи, что Абрамов скончался якобы от передозировки наркотиками)». Также утверждается, что стрелявшего, тоже члена «Общака», некоторое время спустя обнаружила скорая помощь по анонимному вызову — он якобы истекал кровью от ножевых ранений и скончался, не приходя в сознание. Автор комментария со ссылкой на «сведущих в криминальном раскладе Амурска и Комсомольска-на-Амуре» людей предлагает версию, что Заруба стал жертвой внутренних разборок, которые не утихают после смерти бывшего лидера ОПС «Общак» Евгения Васина (Джем), скончавшегося в СИЗО осенью 2001 года. Согласно другой версии Юрий Зарубин умер от рака.
Эрнест Филипповский, Хабаровск; Михаил Беляев.