Шнуров в стихах ответил на критику Милонова

Разгорячен опять месье Милонов.
Богоугодным развозился спичем.
Нет, не о нищенском существовании миллионов,
Он речь держал и был аллегоричен.
Пророчествовал будто бы Исайя,
Законами изъяв от нас излишки,
Бородкой рыжей в гневе потрясая,
Он рассуждал о пиве и отрыжке.
О смерти Пушкина. Слова не выбирая,
Он слал проклятия и хамство источив,
Вообразил себя парламентарием от рая,
Вот и икона с ним, свеча, ключи.
Что слезы льет старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха, вот те крест.
Ранее Милонов резко высказался о творчестве лидера группы «Ленинград», назвав его «отрыжкой пивника».
Парламентарий выразил мнение, что в настоящее время повсеместно распространяется «суррогат культуры», а исполнители музыки с нецензурной лексикой и организаторы их концертов являются вредителями и «убийцами Пушкина».
«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат. <…> Ну как страна может быть культурной, если Шнур поет в Государственном Кремлевском дворце? Это, извините меня, отрыжка пивника», — заявил Милонов.