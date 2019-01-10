Сериал Netflix про постоянно умирающую женщину приняли за байопик о Пугачевой

Сериал рассказывает о женщине, с которой постоянно происходят несчастные случаи со смертельным исходом, после которых она всегда возвращается в один и тот же момент в прошлом. В то время, как англоязычные интернет-пользователи обвинили Netflix в копировании фильмов «День сурка» и «Счастливого дня смерти», в русскоязычном Twitter обратили внимание на сходство актрисы Наташи Лионн («Кейт и Лео», «Оранжевый — хит сезона»), которая играет главную роль, с певицей Аллой Пугачевой.