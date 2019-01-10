Сериал Netflix про постоянно умирающую женщину приняли за байопик о Пугачевой
Компания Netflix выпустила трейлер сериала «Матрешка» (Russian Doll). Ролик опубликован в Twitter.
Компания Netflix выпустила трейлер сериала «Матрешка» (Russian Doll). Ролик опубликован в Twitter.
Сериал рассказывает о женщине, с которой постоянно происходят несчастные случаи со смертельным исходом, после которых она всегда возвращается в один и тот же момент в прошлом. В то время, как англоязычные
Премьера сериала запланирована на 1 февраля. В комментариях к трейлеру пользователи отметили, что действие фильма «День сурка», чей сюжет весьма похож на «Матрешку», происходит 2 февраля.