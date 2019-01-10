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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Сериал Netflix про постоянно умирающую женщину приняли за байопик о Пугачевой

Компания Netflix выпустила трейлер сериала «Матрешка» (Russian Doll). Ролик опубликован в Twitter.

Сериал рассказывает о женщине, с которой постоянно происходят несчастные случаи со смертельным исходом, после которых она всегда возвращается в один и тот же момент в прошлом. В то время, как англоязычные интернет-пользователи обвинили Netflix в копировании фильмов «День сурка» и «Счастливого дня смерти», в русскоязычном Twitter обратили внимание на сходство актрисы Наташи Лионн («Кейт и Лео», «Оранжевый — хит сезона»), которая играет главную роль, с певицей Аллой Пугачевой.

Премьера сериала запланирована на 1 февраля. В комментариях к трейлеру пользователи отметили, что действие фильма «День сурка», чей сюжет весьма похож на «Матрешку», происходит 2 февраля.

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