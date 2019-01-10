В Китае нашли родственника вируса Эбола. Он может заражать людей

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Семейство филовирусов включает три рода. Два из них смертельно опасны для человека — это Ebolavirus, самый известный представитель которого — вирус Эбола, и Marburgvirus, вызывающий лихорадку Марбург. Третий род — Cuevavirus (вирус Лловиу) обнаружен относительно недавно у летучих мышей и для человека, предположительно, безвреден. Геном вирусов этого семейства состоит из одноцепочечной РНК, все вирусы схожи генетически — а также тем, что используют один и тот же рецептор NPC1 для проникновения в клетку.

Недавно коллектив исследователей из Уханьского института вирусологии и Национального университета Сингапура обнаружил новую ветвь этого семейства вирусов в летучих мышах, обитающих в китайской провинции Юньнань. Три входящих в него группы назвали вирусом Менгла по имени местности, где его обнаружили. В новой работе, опубликованной в этот понедельник в журнале Nature Microbiology, ученые более подробно описали одну из обнаруженных групп вирусов.

Специалисты исследовали питающихся фруктами летучих мышей родов Rousettus и Eonycteris, которых еще называют летучими собаками. Из их внутренних органов удалось выделить фрагменты нуклеотидной последовательности вируса, расшифровка которых показала, что он на 32−54% совпадает с уже известными представителями семейства филовирусов, в частности, вирусом Эбола.

Пока нет прямых свидетельств заражения новым вирусом людей, однако есть основания полагать, что он может это делать.

В частности, у него обнаружился тот же белок, что помогает его «двоюродным братьям» — Эболе и Марбургу — прикрепляться к клеточным рецепторам и заражать клетки людей, а также обезьян, собак и хомяков. Это было показано в экспериментах с клеточными культурами.

При этом генетически вирус настолько отличается от других родов этого семейства, что ученые решили выделить его в новый род внутри семейства филовирусов, получивший имя Dianlovirus.

Ученые продолжат исследовать летучих мышей на предмет вирусов, которые в них могут скрываться и возможной угрозы для человека. Также необходимо сделать скрининг местного населения, чтобы проверить, есть ли у него потенциальные антитела к новым видам инфекций.