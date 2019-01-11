Другая красота
На Северный Кавказ любителей эффектных фото привлекает не только завораживающая природа. Посмотрите, как выглядят атмосферные кадры со старой советской архитектурой.
На Северный Кавказ любителей эффектных фото привлекает не только завораживающая природа. Посмотрите, как выглядят атмосферные кадры со старой советской архитектурой.
Тырныауз — самый высокогорный город России — вырос вокруг молибденового комбината.
На РАТАН-600, напротив, кипит работа: сюда приезжают специалисты со всего света. Это самый большой в мире рефлекторный радиоастрофизический телескоп — диаметр зеркала около 600 метров. Эти и другие необычные плоды архитектурной и инженерной мысли второй половины ХХ века на Кавказе — в объективе авторов проекта Kosmaj Project.
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