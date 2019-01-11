Другая красота

После распада Советского Союза предприятие оказалось заброшенным, но до сих пор выглядит впечатляюще.

После распада Советского Союза предприятие оказалось заброшенным, но до сих пор выглядит впечатляюще.

На РАТАН-600, напротив, кипит работа: сюда приезжают специалисты со всего света. Это самый большой в мире рефлекторный радиоастрофизический телескоп — диаметр зеркала около 600 метров. Эти и другие необычные плоды архитектурной и инженерной мысли второй половины ХХ века на Кавказе — в объективе авторов проекта Kosmaj Project.