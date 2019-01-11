Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Выключат наглухо, как Литве": Киеву показали что будет - эксперт
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
5 перекусов, которые убьют ваше здоровье
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Реакция МВД на похороны криминального авторитета в Амурске
Волочкова эмигрировала из России
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить
Болезни, при которых поможет секс
Источник: «Челси» предложил 30 миллионов «Зениту» за игрока
Панарину сделали новое заманчивое предложение ради «Коламбуса»
Советский фильм включили за рубежом в число лучших картин XX века
Приведет к инсульту: чем нельзя запивать алкоголь
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
Как государство даёт молодым семьям деньги на жилье
Спальня на балконе: за и против
Фоторепортажи
14Обрушение части дома в Магнитогорске
20Главные события 2018 года в фотографиях
14:13 (мск), источник: Это Кавказ

Другая красота

На Северный Кавказ любителей эффектных фото привлекает не только завораживающая природа. Посмотрите, как выглядят атмосферные кадры со старой советской архитектурой.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Тырныауз — самый высокогорный город России — вырос вокруг молибденового комбината.

После распада Советского Союза предприятие оказалось заброшенным, но до сих пор выглядит впечатляюще.

На РАТАН-600, напротив, кипит работа: сюда приезжают специалисты со всего света. Это самый большой в мире рефлекторный радиоастрофизический телескоп — диаметр зеркала около 600 метров. Эти и другие необычные плоды архитектурной и инженерной мысли второй половины ХХ века на Кавказе — в объективе авторов проекта Kosmaj Project.

Читайте также:

 Как чеченские девушки разрушают стереотипы
Мой итальянский жених: как дагестанка знакомила иностранца с родными
Россия отказалась обменивать американского шпиона на Бутину
Forbes назвал годовой заработок Николая Баскова
Производитель объяснил появление упаковок с девятью яйцами
Опубликовано видео посадки «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны
Сосиска с хвостом: мужчина нашел в Австралии странное существо
Полковник МВД пострадал от двери в служебный кабинет
Отношение к куриному филе возмутило пользователей сети
Спорт
В ФК ЦСКА вернулся тренер Гранеро прибыл в расположение армейцев на сборе в испанском Кампоаморе и уже в четверг провел первое занятие с игроками ЦСКА.
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Авто
В России появится новый большой автозавод Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Кино
Ко дню рождения Константина Хабенского: 20 лучших работ актера Антон Городецкий, адмирал Колчак и школьный учитель географии — в честь дня рождения одного из самых талантливых и востребованных актеров наших дней вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли
Недвижимость
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Популярные темы на «Детях»
Не симпатичная и не очень умная дочь, что делать 302
Вляпались. Мою 13-летнюю дочь обвинили в краже из квартиры. 237
Не обещайте деве юной… 223
Миллионер обнаружил, что 20 лет растил не своих детей 180
Леди
Стрелки, перья, узелки: все составляющие самых модных джинсов Разбираемся, какие джинсы купить в новом году, чтобы быть на гребне моды
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь