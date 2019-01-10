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15:33 (мск), источник: Популярная механика

Астрономы выяснили, когда Солнце превратится в кристалл

Звезды, похожие на наше светило, под конец своей жизни превращаются в красные гиганты. Через много миллиардов лет Солнце расширится настолько, что его внешняя оболочка достигнет Марса. Затем звезда превратится в новую: оболочка будет сброшена и рассеется в космосе, а центральная часть звезды станет белым карликом.

Источник: СС0/ipicgr

Белый карлик, строго говоря, уже не совсем звезда. Термоядерные реакции на нем не идут — гореть нечему. Это небольшое, очень сильно раскаленное тело, медленно остывающее в космосе. Потратить тепло там можно только на излучение, и этот процесс у типичного белого карлика идет неторопливо — миллиарды лет. А поскольку его скорость точно рассчитывается, нынешнюю светимость можно использовать для определения его возраста и возраста близлежащих звезд — предполагается, что они образовались более-менее одновременно.

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Международной группе ученых, возглавляемой Пьером-Эммануэлем Трембле (Pier-Emmanuel Tremblay) из Университета Уорика, удалось обнаружить статистические аномалии количества белых карликов определенной светимости, очевидно связанные с идущими в их недрах неспешными процессами.

Исходным материалом послужили наблюдения спутника Gaia Европейского космического агентства. Астрономы отобрали 15000 белых карликов в радиусе 100 парсек (около 326 св. лет) от Земли и проанализировали данные о яркости и цвете звезд.

Выяснилось, что в проанализированной выборке присутствует заметное количество белых карликов, возраст которых, вычисленный по светимости, отличается от того, что должен быть. С другой стороны, наблюдаемая картина в целом совпадает с моделями, предсказывающими значительное выделение тепла при гравитационной дифференциации недр и их последующей кристаллизации. Давление внутри бывших звезд таково, что опустившиеся в их центральные зоны кислород и углерод кристаллизуются.

В точности неизвестно, на что похож результат, но сопутствующее выделение тепла разогревает звезду, увеличивая ее яркость и, таким образом, «омоложивая» ее на пару миллиардов лет, если не больше.
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Теоретики предсказали эту картину довольно давно, но это первый научный результат, который можно понимать, как прямое наблюдение кристаллизации белых карликов, экспериментально подтверждающее теоретические расчеты.

И теперь мы знаем судьбу нашего Солнца. Через десять миллиардов лет оно превратится в углеродно-кислородный кристалл. Жаль, что мы до этого не доживем.

Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Nature. А мы не так давно писали о тех алмазах, которые образуются на Земле.

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