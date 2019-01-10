Сила укуса тираннозавра не впечатлила ученых
Палеонтологи построили модель силы укуса позвоночных животных, которая позволила определить усилие, развиваемое даже вымершими видами.
Палеонтологи построили модель силы укуса позвоночных животных, которая позволила определить усилие, развиваемое даже вымершими видами.
Согласно результатам анализа, сила укуса тираннозавра была весьма средней для его размера. Рекордными оказались показатели небольшой современной птицы — земляного вьюрка — он превзошел гигантского ящера в сотни раз. Статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Существует гипотеза, что ключевым фактором эволюционных изменений многих крупных хищников является необходимость увеличить силу укуса. То есть, отбор в популяциях должен благоприятствовать особям с наиболее сильными челюстями, что сделает их в итоге обладателями уникальных анатомических особенностей, позволяющих господствовать над другими видами.
Чтобы проверить эту гипотезу, биологи с помощью суперкомпьютера рассчитали силу укуса 434 существующих и вымерших видов млекопитающих, рептилий и птиц. Модель предсказывает, что у тираннозавра этот показатель составил 57 000 ньютонов — это средняя величина для животного массой 8 тонн. Среди всех изученных авторами в данной работе видов наиболее впечатляющими оказались результаты большого земляного вьюрка (Geospiza magnirostris) — певчей птицы, которую Чарльз Дарвин обнаружил на Галапагосских островах.
«Образ тираннозавра со свирепыми челюстями помог ему стать самым известным динозавром, но наша работа показывает, что его укус был не впечатляющим. Сила укуса — это не то, что давало ему эволюционное преимущество, как предполагали предыдущие исследования, — говорит ведущий автор работы Манабу Сакамото из Университета Рединга (Великобритания). — Крупные хищники, такие как тираннозавр, развивали достаточную силу укуса для убийства жертв и ломки костей всего лишь за счет своего размера, а не потому что у них были непропорционально сильные челюсти. Этот результат отвергает идею, что необходимость в исключительно сильных укусах была эволюционной причиной развития этих древних животных».
«Эволюционный компромисс с увеличивающимся размером мозга может быть причиной нашего весьма жалкого укуса, — подытоживает Сакамото. — После появления обработки пищи сила укуса стала еще менее важной для нас. В результате мы стали совершенствовать кухонную утварь, чтобы легче проглотить пищу. Это также согласуется с другими исследованиями, в которых показано, что человек жует пищу меньше других животных».