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16:25 (мск), источник: Индикатор

Сила укуса тираннозавра не впечатлила ученых

Палеонтологи построили модель силы укуса позвоночных животных, которая позволила определить усилие, развиваемое даже вымершими видами.

Источник: whitejillm/CC0

Согласно результатам анализа, сила укуса тираннозавра была весьма средней для его размера. Рекордными оказались показатели небольшой современной птицы — земляного вьюрка — он превзошел гигантского ящера в сотни раз. Статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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Тираннозавр не мог высунуть язык

Существует гипотеза, что ключевым фактором эволюционных изменений многих крупных хищников является необходимость увеличить силу укуса. То есть, отбор в популяциях должен благоприятствовать особям с наиболее сильными челюстями, что сделает их в итоге обладателями уникальных анатомических особенностей, позволяющих господствовать над другими видами.

Чтобы проверить эту гипотезу, биологи с помощью суперкомпьютера рассчитали силу укуса 434 существующих и вымерших видов млекопитающих, рептилий и птиц. Модель предсказывает, что у тираннозавра этот показатель составил 57 000 ньютонов — это средняя величина для животного массой 8 тонн. Среди всех изученных авторами в данной работе видов наиболее впечатляющими оказались результаты большого земляного вьюрка (Geospiza magnirostris) — певчей птицы, которую Чарльз Дарвин обнаружил на Галапагосских островах.

При весе около 33 граммов его клюв может сжиматься с силой в 70 ньютонов, то есть по отношению силы к массе тела его укус в 320 раз более мощный, чем у тираннозавра.

«Образ тираннозавра со свирепыми челюстями помог ему стать самым известным динозавром, но наша работа показывает, что его укус был не впечатляющим. Сила укуса — это не то, что давало ему эволюционное преимущество, как предполагали предыдущие исследования, — говорит ведущий автор работы Манабу Сакамото из Университета Рединга (Великобритания). — Крупные хищники, такие как тираннозавр, развивали достаточную силу укуса для убийства жертв и ломки костей всего лишь за счет своего размера, а не потому что у них были непропорционально сильные челюсти. Этот результат отвергает идею, что необходимость в исключительно сильных укусах была эволюционной причиной развития этих древних животных».

Обладателем антирекорда, то есть теряющим силу укуса наивысшими темпами в ходе эволюции видом, оказались относительно недавние предки человека.

«Эволюционный компромисс с увеличивающимся размером мозга может быть причиной нашего весьма жалкого укуса, — подытоживает Сакамото. — После появления обработки пищи сила укуса стала еще менее важной для нас. В результате мы стали совершенствовать кухонную утварь, чтобы легче проглотить пищу. Это также согласуется с другими исследованиями, в которых показано, что человек жует пищу меньше других животных».

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