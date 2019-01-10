В Индии на похороны крокодила пришли 500 человек

Рептилия по имени Гангарам жила в пруду и успела завоевать любовь жителей близлежащих деревень. Как выяснили представители лесничества, крокодил умер в возрасте 130 лет от старости.

По данным издания, Гангараму организовали торжественные похороны: к могиле животное доставили на тракторе, украшенном цветами и гирляндами.

По словам местных жителей, крокодил отличался дружелюбием.

«Даже дети могли плавать рядом с ним, и Гангарам никогда не нападал и не причинял никому вреда. Он был не крокодилом, а другом», — рассказал Hindustan Times Басаван, живущий неподалеку от водоема.

Отмечается, что рептилию кормили рисом и бобами.

«Гангарам был очень понимающим. Если он видел кого-то рядом, он отплывал на другую сторону пруда», — отметил Вир Син Дас.

По словам старосты поселка, полюбившие крокодила жители деревни собираются возвести на его могиле статую.