Подросток десять дней жил на улице, потому что стеснялся спросить дорогу у прохожих

Чрезмерная стеснительность чуть не стоила жизни 18-летнему мигранту из Малайзии по имени Чжан Даминг, который вместе с другом отправился на поиски работы в Сингапур.

Сначала все шло хорошо: молодые люди сняли жилье и принялись искать работу. Но однажды Даминг решил самостоятельно сходить пообедать в соседнее кафе и заблудился.

Чжан несколько часов безуспешно пытался вспомнить обратную дорогу и узнать свой дом, но все здания казались ему одинаковыми, и поиски ни к чему не привели.

Ситуация осложнялась тем, что свой телефон и паспорт малайзиец оставил в квартире, а с собой взял лишь немного наличности.

Вместо того, чтобы спросить у прохожих дорогу, Чжан решил продолжать искать ее самостоятельно. В итоге молодой человек провел на улице 10 дней. Он ночевал под открытым небом, пользовался уборными в торговых центрах, а на те деньги, что у него были с собой, покупал дешевый вареный рис.

Когда деньги закончились, он пару раз попросил наличность у прохожих, но спросить дорогу все еще стеснялся.

Спустя 10 дней молодого человека опознала пожилая дама, которая увидела на улице объявление о его пропаже. Оказывается, друг Даминга сразу же после его исчезновения обратился в полицию, и там начали его поиски.

После того, как история Чжана попала в СМИ, с молодым человеком связались журналисты. Им он рассказал, что все 10 дней пытался найти полицейский участок, но это тоже оказалось непосильной задачей. После того, как его нашли, Чжан решил вернуться в родную Малайзию и больше никогда не приезжать в Сингапур.