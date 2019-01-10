Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Редкий медный цент 1943 года выставят на аукцион после смерти его владельца. Об этом сообщает Fox News.
Редкий медный цент 1943 года выставят на аукцион после смерти его владельца. Об этом сообщает Fox News.
В разгар Второй мировой войны американские монеты делали из стали, чтобы сохранить медь для боеприпасов и других военных целей. В 1943 году на монетных дворах по ошибке отчеканили несколько медных центов. Считается, что их было не более 40: от 10 до 15 штук изготовили в Филадельфии, несколько — в
Долгое время власти США отрицали существование медных центов. Это дало повод для самых невероятных слухов. Поговаривали, что за такую монетку миллиардер Генри Форд готов подарить новый автомобиль. Первый медный цент 1943 года обнаружили уже после войны. Спустя 70 лет подтверждено существование 12 медных центов.
Один из них хранился у Дона
В сентябре 2018 года Лютес умер. Теперь его медный цент решили продать. Эксперты полагают, что стоимость монеты может достигать 1,65 миллиона долларов (110,2 миллиона рублей).