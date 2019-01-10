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16:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница рисует реалистичные портреты зверей и птиц на перьях

Трудоемкая, но очень красивая работа.

Британка Имоджен Кларк в 2013 году нашла в парке гусиное перо и решила попробовать на нем нарисовать красками. С тех пор это стало ее любимым занятием.

Художница рисует картины и на обычном холсте, но ее хобби заключается в создании украшений и сувениров, поэтому часто ей приходится расписывать необычные поверхности, например, ракушки, камни и глиняные изделия. Но больше всего она прославилась своими реалистичными портретами животных и птиц, которых она рисует на птичьих перьях.

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По словам Кларк, часто она находит красивые перья, гуляя в парке возле пруда. Но, зная о ее необычном творчестве, перья ей также шлют знакомые, клиенты и поклонники.

Как говорит художница, роспись перьев — трудоемкое искусство. Оно требует терпения и много практики.

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