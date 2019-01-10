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17:23 (мск), источник: N + 1

Умный перцовый баллончик позовет на помощь после применения

У него также есть сирена и светодиоды.

Шведская компания Plegium представила умный перцовый баллончик, который синхронизируется со смартфоном и отправляет уведомление контактному лицу в случае, если перцовым спреем воспользовались. Средство самообороны дополнительно оснащено сиреной и светодиодами, баллончик был представлен на выставке CES 2019, сообщает New Atlas.

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Перцовые (или газовые) баллончики часто применяют как нелетальное средство самообороны: слезоточивые аэрозоли, которые они распыляют, могут ненадолго задержать нарушителя, предоставляя жертве время для того, чтобы сбежать или позвать на помощь. Тем не менее, такое средство не обезвреживает противника полностью, оставляя ему шанс атаковать, в особенности если распыливший спрей человек замешкается или не попадет в лицо нападающему.

Шведский стартап Plegium решил эту проблему с помощью перцового баллончика, который оснащен Bluetooth: его можно синхронизировать с приложением-компаньоном, которое при применении спрея отправляет уведомление о случившемся, а также место происшествия на Google Картах. Баллончик контактирует не с правоохранительными органами, а с экстренным контактом пользователя — его данные владелец баллончика должен ввести при настройке приложения: контактному лицу также может поступить заранее записанный звонок.

Предполагается, что после получения сигнала экстренный контакт пользователя баллончика либо придет на помощь самостоятельно, либо вызовет правоохранительные органы на место происшествия.
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Помимо системы уведомления распыление баллончика также сопровождается сиреной громкостью в 130 децибел, а в само устройство встроены моргающие светодиоды, которые могут помочь пользователю прицелиться в темноте и дезориентировать правонарушителя.

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Баллончик оснащен батареей, которая поддерживает работу устройства в течение четырех лет без подзарядки, а хватает его примерно на десять применений (дальность распыления до трех метров): на сайте компании сообщается, что канистра со спреем не подлежит замене (корпус баллончика не открывается), так как процесс может быть небезопасным. Также для безопасности корпус баллончика оснащен специальным клапаном, который предотвращает случайное нажатие на кнопку распыления.

Для стран, где применение перцового спрея запрещено, компания поставляет версии с другими аэрозолями (например, для жителей Швеции, Норвегии и Финляндии в емкости вместо перцового спрея используется ментоловый). Стоит один баллончик 69,95 евро. Версия без Bluetooth (не позволяет присылать уведомления контактному лицу) обойдется в два раза дешевле.

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