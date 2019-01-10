Что делать с низким уровнем финансовой грамотности в России?

Источник: РИА "Новости"

Развитию накопительных систем в России мешает уровень финансовой грамотности населения. Такой вывод содержится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.

Отмечается, что в России финансово грамотными является только около 40% совершеннолетних: этот показатель на треть меньше, чем в среднем по развитым странам. Менее 20% граждан в возрасте от 35 до 44 лет всерьез задумывались о том, как они будут справляться с финансами на пенсии.

Слабое стремление россиян к участию в пенсионных накоплениях связано еще с двумя факторами, говорит директор Центра анализа доходов и уровня жизни, доктор экономических наук Лилия Овчарова.

Первый фактор — отсутствие возможности у большинства людей формировать эти накопления. Это не потому, что они безграмотные, а потому что их уровень материального обеспечения настолько низок, что им едва хватает на текущее потребление.

Читайте также Что делать, если вам не хватает зарплаты

«Вторая важная причина — последний мировой кризис, связанный с потерей пенсионных накоплений большим количеством людей, проживающих в условиях развитой экономики, сильно снизил доверие к финансовым институтам, работающим в сегменте пенсионных накоплений. Здесь нужно говорить не только о финансовой грамотности населения, но и прозрачности и справедливости тех финансовых условий, которые предлагаются сегодня на рынке добровольных, особенно обязательных накопительных пенсионных систем».

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин отчасти согласен с выводами экспертов ОЭСР: «Пока что из накопительной системы люди практически ничего не получают, в дальнейшем перспективы тоже очень туманные.

Финансовые институты пока что не смогли предложить какого-то интересного пенсионного продукта, который был бы привлекателен для той небольшой группы населения, которая действительно имеет возможность что-то накапливать в долгосрочном периоде.

То, что люди плохо понимают в большей части, как работает пенсионная система, действительно так. Это довольно сложное законодательство, требующее грамотности и погружения. Если мы говорим про доверие, особенно если это законодательство часто меняется в разные стороны, конечно, это не вызывает доверия, но это не значит, что нет непонимания. Можно понимать и не доверять, а если ты не понимаешь, то тогда что там говорить про доверие? Думаю, первичное — грамотность».