Роскомнадзор нашел на сайте Би-би-си экстремистские материалы
Роскомнадзор нашел на сайте
Роскомнадзор нашел на сайте
РКН уточнил, что экстремистскими могут признать цитаты
Регулятор также отметил, что 9 января отправил запрос в компанию «Бритиш телевижн» с просьбой предоставить документы, которые подтверждают «соблюдение требований закона о СМИ». В этом законе речь идет об «об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций». Ответить британская компания должна до 16 января. .
Проверку
Перед этим британский медиарегулятор Ofcom обвинил RussiaToday в необъективном освещении дела об отравлении Скрипалей, событий на Украине и в Сирии. По версии Ofcom, RT нарушил правила «беспристрастности телевидения» в семи телепрограммах.