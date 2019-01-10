Роскомнадзор нашел на сайте Би-би-си экстремистские материалы

РКН уточнил, что экстремистскими могут признать цитаты Аль-Багдади, лидера запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Они содержатся в материалах «Русской службы Би-би-си». «Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», — сообщили на сайте ведомства.

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Регулятор также отметил, что 9 января отправил запрос в компанию «Бритиш телевижн» с просьбой предоставить документы, которые подтверждают «соблюдение требований закона о СМИ». В этом законе речь идет об «об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций». Ответить британская компания должна до 16 января. .

Проверку Би-би-си РКН начал 21 декабря и пообещал проверить вещание телеканала и его интернет-ресурсы на соответствие российскому законодательству. .