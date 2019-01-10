Пропавших детей найдут по телефону
Госдума разрешила полиции отслеживать их местоположение с помощью геолокации.
Госдума разрешила полиции отслеживать их местоположение с помощью геолокации.
Госдума в первом чтении приняла поправки к закону об
Поправки к закону об
Поправки наделяют полицию и другие спецслужбы полномочиями отслеживать «местонахождение несовершеннолетнего на основе геолокации абонентского устройства» в случае пропажи ребенка без вести и письменного заявления одного из родителей или опекунов. Если владельцем
«В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, где приводится статистика о розыске 40 тыс. пропавших несовершеннолетних в РФ за последние пять лет. Так, в 2017 году в розыске находилось 8 тыс. несовершеннолетних, в том числе 40% детей, которым не исполнилось 14 лет. По словам Ирины Яровой, речь может идти о ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается третьими лицами, заблудился или попал в «опасную жизненную ситуацию». Авторы законопроекта подчеркивают, что ежегодно по фактам пропажи детей возбуждается только 10% уголовных дел «из всего количества разыскных дел», при этом «значительное количество» пропавших имеют при себе мобильные телефоны, планшеты и другие устройства, «включенные в первые часы и даже дни» розыска. Однако у полиции, говорится в документе, даже в случае обращения родителей нет правовых оснований для отслеживания гаджетов — на это нужно решение суда.
Поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным. Предлагаемые меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка.
Законопроект был принят в первом чтении.
По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, «специалисты могут определить даже, где и как был выключен аппарат — села батарейка, выключили его кнопкой или выкинули в воду, было ли перед этим движение». А господин Астахов считает, что инициативу нужно распространить и на другие возрастные категории: «В лесу теряются не только дети, но и пожилые люди, оперативный поиск которых тоже представляет большую проблему».
Александр Воронов