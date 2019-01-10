Пропавших детей найдут по телефону

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Госдума в первом чтении приняла поправки к закону об оперативно-разыскной деятельности, позволяющие полиции находить пропавших детей по координатам их мобильных телефонов. Ранее для отслеживания телефонов нужна была санкция суда, теперь будет достаточно заявления родителей. Эксперты предлагают распространить норму еще и на розыск пожилых граждан.

Поправки к закону об оперативно-разыскной деятельности были разработаны группой депутатов под руководством главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой.

В ст. 8 этого закона описываются случаи, при которых возможны разыскные мероприятия, «ограничивающие конституционные права человека», и приводятся основания для прослушивания телефонных переговоров.

Поправки наделяют полицию и другие спецслужбы полномочиями отслеживать «местонахождение несовершеннолетнего на основе геолокации абонентского устройства» в случае пропажи ребенка без вести и письменного заявления одного из родителей или опекунов. Если владельцем сим-карты выступает третье лицо (не родитель ребенка), полиции потребуется и его разрешение. При этом правоохранители должны в течение суток уведомить суд о проведении такой слежки, а в течение 48 часов получить разрешение суда на эти мероприятия или прекратить их.

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«В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, где приводится статистика о розыске 40 тыс. пропавших несовершеннолетних в РФ за последние пять лет. Так, в 2017 году в розыске находилось 8 тыс. несовершеннолетних, в том числе 40% детей, которым не исполнилось 14 лет. По словам Ирины Яровой, речь может идти о ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается третьими лицами, заблудился или попал в «опасную жизненную ситуацию». Авторы законопроекта подчеркивают, что ежегодно по фактам пропажи детей возбуждается только 10% уголовных дел «из всего количества разыскных дел», при этом «значительное количество» пропавших имеют при себе мобильные телефоны, планшеты и другие устройства, «включенные в первые часы и даже дни» розыска. Однако у полиции, говорится в документе, даже в случае обращения родителей нет правовых оснований для отслеживания гаджетов — на это нужно решение суда.

Поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным. Предлагаемые меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка. Ирина Яровая глава думского комитета по безопасности



Законопроект был принят в первом чтении.

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Экс-уполномоченный по правам ребенка в РФ адвокат Павел Астахов называет законопроект «очень ожидаемой инициативой»: «Сейчас почти у каждого потерявшегося в кармане есть телефон, по которому можно определить положение человека. Но доступ к этим данным сотовых операторов оперативно получить фактически невозможно. Снятие законодательных барьеров позволит существенно повысить эффективность поисковых операций».