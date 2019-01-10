Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина открыла огонь в Черном море: захвачено судно
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
Алексей Серебряков впервые стал дедушкой
Алсу примерила восточный наряд с вышивкой
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Дорога в обход РФ: финны затормозили проект с Эстонией
Транзит газа через Литву в Калининград остановили
Как понять, что вы зависимы от секса
Болезни, при которых поможет секс
Экс-балерина Волочкова заявила, что покидает Россию – причина
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Умер мальчик, о помощи которому просили у Путина
Умер Анатолий Лукьянов
В Москве грязевой поток затопил тоннель (видео)
Бензин в России «продают» за 300 рублей литр
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Цены на жилье могут вырасти на 15%
Фоторепортажи
14Обрушение части дома в Магнитогорске
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
19:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пропавших детей найдут по телефону

Госдума разрешила полиции отслеживать их местоположение с помощью геолокации.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Госдума в первом чтении приняла поправки к закону об оперативно-разыскной деятельности, позволяющие полиции находить пропавших детей по координатам их мобильных телефонов. Ранее для отслеживания телефонов нужна была санкция суда, теперь будет достаточно заявления родителей. Эксперты предлагают распространить норму еще и на розыск пожилых граждан.

Поправки к закону об оперативно-разыскной деятельности были разработаны группой депутатов под руководством главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой.

В ст. 8 этого закона описываются случаи, при которых возможны разыскные мероприятия, «ограничивающие конституционные права человека», и приводятся основания для прослушивания телефонных переговоров.

Поправки наделяют полицию и другие спецслужбы полномочиями отслеживать «местонахождение несовершеннолетнего на основе геолокации абонентского устройства» в случае пропажи ребенка без вести и письменного заявления одного из родителей или опекунов. Если владельцем сим-карты выступает третье лицо (не родитель ребенка), полиции потребуется и его разрешение. При этом правоохранители должны в течение суток уведомить суд о проведении такой слежки, а в течение 48 часов получить разрешение суда на эти мероприятия или прекратить их.

Читайте также
Подросток десять дней жил на улице, потому что стеснялся спросить дорогу у прохожих

«В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, где приводится статистика о розыске 40 тыс. пропавших несовершеннолетних в РФ за последние пять лет. Так, в 2017 году в розыске находилось 8 тыс. несовершеннолетних, в том числе 40% детей, которым не исполнилось 14 лет. По словам Ирины Яровой, речь может идти о ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается третьими лицами, заблудился или попал в «опасную жизненную ситуацию». Авторы законопроекта подчеркивают, что ежегодно по фактам пропажи детей возбуждается только 10% уголовных дел «из всего количества разыскных дел», при этом «значительное количество» пропавших имеют при себе мобильные телефоны, планшеты и другие устройства, «включенные в первые часы и даже дни» розыска. Однако у полиции, говорится в документе, даже в случае обращения родителей нет правовых оснований для отслеживания гаджетов — на это нужно решение суда.

Поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным. Предлагаемые меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка.
Ирина Яровая
глава думского комитета по безопасности


Законопроект был принят в первом чтении.

Читайте также
Недоступных абонентов можно будет найти без решения суда

Экс-уполномоченный по правам ребенка в РФ адвокат Павел Астахов называет законопроект «очень ожидаемой инициативой»: «Сейчас почти у каждого потерявшегося в кармане есть телефон, по которому можно определить положение человека. Но доступ к этим данным сотовых операторов оперативно получить фактически невозможно. Снятие законодательных барьеров позволит существенно повысить эффективность поисковых операций».

По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, «специалисты могут определить даже, где и как был выключен аппарат — села батарейка, выключили его кнопкой или выкинули в воду, было ли перед этим движение». А господин Астахов считает, что инициативу нужно распространить и на другие возрастные категории: «В лесу теряются не только дети, но и пожилые люди, оперативный поиск которых тоже представляет большую проблему».

Александр Воронов

 Рядовым россиянам опять придется раскошелиться
У России назревают новые проблемы с ближайшими соседями
Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника»
Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Японка вышивает миниатюрную еду, с которой можно играть
Подросток 10 дней жил на улице, так как стеснялся узнать дорогу
Биатлониста Шипулина назвали предателем
Нефть разогрела рубль: что теперь будет с курсом доллара
Тихонов согласился со словами о «предательстве» Шипулина
Спорт
В UFC не считают Хабиба бойцом года — и это справедливо Лучшим признали Даниэля Кормье
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Случаи на свадьбе 397
о роли жены директора в системе управления 388
Про комплексы 383
С лица воду не пить, говорят.. 317
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь