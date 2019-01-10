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19:25 (мск), источник: Чердак

Мужчины лучше женщин помнят пережитую боль

И поэтому чувствительнее к новым болевым ощущениям.

Источник: Andrew Le/CC0
Канадские ученые провели серию экспериментов с мышами и с людьми и выяснили, что восприятие боли зависит от пола. Воспоминание о прошлых болевых ощущениях усилило субъективное переживание боли у мужчин (и самцов-мышей), но не у женщин (и самок-мышей).
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На первом этапе эксперимента, описанного в новой работе, опубликованной в журнале Current Biology, людям и мышах причиняли несильные болевые ощущения, прикладывая горячий предмет к предплечью у людей и задней лапе у мышей. Субъективное ощущение уровня боли люди оценивали по 100-балльной шкале, а за мышей выставляли оценки в зависимости от того, как быстро они отодвигались от источника тепла. Почти сразу испытуемым делали больно второй раз. Людей просили 20 минут делать упражнения с рукой, плотно перетянутой манжетой (это оказалось довольно больно, лишь 7 из 80 испытуемых дали оценку меньше 50 баллов по стобалльной шкале). А мышам делали инъекцию разбавленной уксусной кислоты, что вызывало боли в животе, длящиеся около получаса.

На следующий день люди возвращались в ту же комнату, а мышей помещали в тот же контейнер. И повторяли первый эксперимент с прикладыванием тепла. Температура была на том же уровне, но субъективное ощущение боли у мужчин (и самцов мышей) оказалось сильнее, чем в первый раз и сильнее, чем у представительниц женского пола.

Ученые предположили, что дело в воспоминаниях и ожидании новой боли. Чтобы проверить эту гипотезу, в дополнительном эксперименте части мышей ввели препарат, блокирующий работу памяти. И в этом случае повторный эксперимент в том же контейнере не изменил восприятие боли.

Авторы работы полагают, что открытие поможет продвинуться в разработке методов борьбы с хронической болью, поскольку, как считается, большой вклад в этот феномен вносит именно воспоминание о боли (и её ожидание, соответственно).

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