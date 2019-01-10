Девушка сделала вдохновляющее видео, снимая себя каждый день

Жизнь состоит из множества событий и, казалось бы, непримечательные и обыденные моменты порой являются самыми ценными и важными. Это на своем примере доказала девушка по имени Оливия Смит.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Z9fJpKYvlp8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение 2018 года она ежедневно снимала себя по одной секунде. В итоге девушка объединила эти 365 кадров в шестиминутный ролик, который опубликовала на YouTube и Reddit.

Несмотря на много важных и значимых событий, произошедших в ее жизни за последний год, видео в основном состоит из мелочей: работы, обедов с друзьями, видеоигр, пиццы, валяния на диване и прогулок.