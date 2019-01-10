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19:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка сделала вдохновляющее видео, снимая себя каждый день

Ролик о том, что счастье состоит из мелочей.

Жизнь состоит из множества событий и, казалось бы, непримечательные и обыденные моменты порой являются самыми ценными и важными. Это на своем примере доказала девушка по имени Оливия Смит.

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В течение 2018 года она ежедневно снимала себя по одной секунде. В итоге девушка объединила эти 365 кадров в шестиминутный ролик, который опубликовала на YouTube и Reddit.

Несмотря на много важных и значимых событий, произошедших в ее жизни за последний год, видео в основном состоит из мелочей: работы, обедов с друзьями, видеоигр, пиццы, валяния на диване и прогулок.

Пользователи пришли в восторг от ролика и отметили, что он очень вдохновляет. Ведь именно такие простые моменты и делают жизнь счастливой.

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