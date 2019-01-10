В атмосфере Венеры обнаружены вихри планетарного масштаба

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Надо сказать, что венерианская атмосфера совершенно не похожа на земную. По большей части (на 96%) она состоит из углекислого газа. Помимо него в ней присутствуют азот и диоксид серы. Всех остальных газов там очень мало. Атмосфера намного плотнее земной — ее давление у поверхности планеты превышает земное примерно в сто раз.

Кроме того там очень ветрено — скорость ветра стабильно доходит до 500 км/ч. Для сравнения: применяемая на Земле шкала Бофорта градуирована до 118 км/ч, все что выше — суровый ураган с жертвами и разрушениями.

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В верхних слоях атмосферы висит плотная облачность, мешающая разглядеть все, что находится ниже. Поэтому основными инструментами «Акацуки» являются инфракрасные камеры, для которых облачность помехой не является.

При изучении строения атмосферы выяснилось, что значительные части северного и южного полушарий время от времени оказываются покрыты атмосферными вихрями вполне планетарных размеров, захватывающими почти по половине планеты. Суперциклоны бушуют на высотах порядка 30−60 километров. Для Венеры это невысоко — верхняя граница атмосферы здесь находится примерно в 350 км от поверхности планеты.

Венерианские вихри крупным планом (нажмите на фото, чтобы увидеть больше). | Источник: JAXA

Структура вихрей в обоих полушариях симметрична, они распространяются до ≲75 град широты.

При попытке объяснить видимую картину ученые столкнулись со странностью. Само образование вихрей объясняется кориолисовыми силами. Но, с точки зрения теоретических моделей, тогда вихри должны существовать в венерианской атмосфере постоянно, а, судя по наблюдениям «Акацуки», они появляются и исчезают с неясной пока периодичностью.

Поглядеть на статью ученых можно в Nature Communications. А мы не так давно писали о планах колонизации Венеры.