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20:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пользователи Сети раскритиковали невесту за нелепые требования к гостям

Чтобы посетить мероприятие, нужно взять отпуск и 5 тысяч долларов.

Планируя собственную свадьбу, некоторые невесты теряют голову в погоне за идеальным торжеством и начинают требовать от окружающих невозможного. Специально для таких невест на Западе даже придумали термин «брайдзилла» (английское bride — невеста и Годзилла).

Вот именно с такой «брайдзиллой» столкнулись гости одного из предстоящих торжеств. Анонимный пользователь Facebook опубликовал в соцсети приглашение на свадьбу, в котором были прописаны очень странные требования.

В письме невеста предлагала гостям «хорошенько подумать», прежде чем ответить на приглашение, ведь свое торжество она решила устроить не в США, а в одной из стран юго-восточной Азии (среди вариантов были Вьетнам, Таиланд и Филиппины).

Для того, чтобы погулять на свадьбе, гостям нужно всего лишь обязательно взять двухнедельный отпуск и накопить 4−5 тысяч долларов (с учетом перелетов, гостиницы и всяческих развлечений).

Невеста уточнила, что эта сумма «с запасом», так как в Азии «все дешево». Но на всякий случай необходимо иметь такую сумму, чтобы молодоженам не пришлось ничего одалживать гостям.

Свой ответ на приглашение всем необходимо прислать в феврале 2019 года, чтобы до декабря (именно тогда и состоится торжество) у гостей было время накопить денег и отпроситься с работы.

Публикация с требованиями быстро стала вирусной и даже попала в СМИ. Возмущенные пользователи назвали список возмутительным и нелепым и посоветовали гостям вообще отказаться от поездки на свадьбу.

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