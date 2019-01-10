В распространении фейков обвинили пожилых людей

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Результаты опубликованы в журнале Science Advances.

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Тема фальшивых или фейковых новостей, содержащих дезинформацию и вводящих в заблуждение, стала особо популярна в последнее время в связи с выборами президента США в 2016 году. Политические противники еще до голосования обвиняли друг друга в распространении лжи друг про друга, а разбирательства на эту тему не утихают до сих пор.

В новой работе ученые выяснили, какие люди с наибольшей вероятностью поддаются на подобные провокации. Оказалось, что в целом около 8,5% американцев делились ссылками на подобные материалы, но эта категория людей очень неоднородна. В то время как в возрастной группе 18—29 лет таких было всего 3%, то среди людей старше 65 лет их насчитывалось уже целых 11%.

Авторы отмечают, что с возрастом вероятность поверить в лживое сообщение увеличивается вне зависимости от политических пристрастий, хотя в среднем сторонники Республиканской партии занимаются этим чаще демократов — 18% против 4%.

Также не удалось выявить значимой взаимосвязи с образованием, доходом или полом.

Тем не менее, авторы утверждают, что из их работы нельзя сделать вывод о большей доверчивости республиканцев, так как большинство фейковых новостей выставляли в более выгодном свете кандидата от республиканцев Дональда Трампа и негативно характеризовали демократа Хиллари Клинтон.