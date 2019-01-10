Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина открыла огонь в Черном море: захвачено судно
В Москве грязевой поток затопил тоннель (видео)
9 советов, как работать без стресса
Бузова надела на ужин полупрозрачное платье-кольчугу без белья
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
В России вступил в силу целый ряд новых законов Касаются они дачников, рыбаков, грибников и индивидуальных предпринимателей
Дорога в обход РФ: финны затормозили проект с Эстонией
Транзит газа через Литву в Калининград остановили
«Султан моего сердца»: подробности и фото со съемок
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года
Итальянская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира
Министр спорта России назвал причину новых проблем с WADA
Умер мальчик, о помощи которому просили у Путина
Умер Анатолий Лукьянов
Обнаженная Виктория Боня на пляже не скрывает ни чего - фото
США запустили 20 гиперзвуковых снарядов с палубы
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Москвичам посоветовали побыстрее выбросить елки
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12Католики по всему миру встретили Рождество
20:52 (мск), источник: RNS

BBC прокомментировала претензии Роскомнадзора к материалам с цитатами главы ИГ

BBC работает в соответствии с российским законодательством и предоставит Роскомнадзору всю требуемую информацию, если получит официальный запрос, сообщил RNS представитель британской медиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

«Как международный вещатель, “Би-би-си” работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — заявил представитель BBC, не став комментировать детали претензий российского регулятора.

Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов.

Ранее Роскомнадзор выявил в текстах BBC материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, в частности с цитатами бывшего главы запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Читайте также: BBC попросила МИД России расследовать утечку личных данных своих журналистов

 О чем говорят испытания гиперзвукового оружия в США
Эксперты дали прогноз по цене на нефть в 2019 году
Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника»
Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Подросток 10 дней жил на улице, так как стеснялся узнать дорогу
Девушка сделала вдохновляющее видео, снимая себя каждый день
Биатлониста Шипулина назвали предателем
Нефть разогрела рубль: что теперь будет с курсом доллара
СМИ: одобренный Трампом проект стены на границе распилили пилой
Спорт
В UFC не считают Хабиба бойцом года — и это справедливо Лучшим признали Даниэля Кормье
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Когда откроется «русский Диснейленд»?
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Какие законы в сфере недвижимости вступят в силу в 2019 году
Популярные темы на «Детях»
Случаи на свадьбе 411
Про комплексы 400
о роли жены директора в системе управления 396
С лица воду не пить, говорят.. 356
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь