BBC прокомментировала претензии Роскомнадзора к материалам с цитатами главы ИГ

«Как международный вещатель, “Би-би-си” работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — заявил представитель BBC, не став комментировать детали претензий российского регулятора.
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Ранее Роскомнадзор выявил в текстах BBC материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, в частности с цитатами бывшего главы запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади.