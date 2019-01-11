Ограничения в подарках не коснутся врачей и учителей, пообещали в кабмине

Источник: РИА Новости

В рамках реализации национального плана по противодействию коррупции на 2018−2020 годы правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых помимо прочего регулируются нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов или членов выборного органа местного самоуправления, иных лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов РФ, государственных и муниципальных служащих, служащих ЦБ, а также работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, органами субъектов РФ и местного самоуправления.

«Учителя, соцработники, врачи и прочий технический и медицинский персонал действительно работают в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, и выполняют возложенные на них задачи.» — заявил Логинов.

Распространятся ли на них все те ограничения, которые предназначаются чиновникам — должностным лицам? Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться. Андрей Логинов заместитель руководителя аппарата правительства РФ

Он подчеркнул, что ограничения на вручение подарков вносятся в целях противодействия коррупции, под которой законодательство понимает конкретные действия должностных лиц в связи с осуществлением ими должностных полномочий — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп и прочее.

«Если бы мы вдруг захотели каким-то образом ограничить учителей с врачами в дарениях, то мы должны были бы вносить изменения либо в закон “Об образовании”, либо в закон “О здравоохранении”, но никак не в антикоррупционное законодательство. Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки — не более чем домыслы», — добавил Логинов.

Он напомнил, что действующая сегодня статья 575 Гражданского кодекса РФ допускает возможность получения обычных подарков не дороже 3 тысяч рублей работникам лечебных, воспитательных, образовательных учреждений, учреждений соцзащиты и других аналогичных организаций от граждан, которые находятся у них либо на воспитании, либо на лечении, либо под присмотром, а также от их родственников.

«Когда принималась эта статья, данная сумма примерно соответствовала 100 долларам. Сегодня ситуация другая, но в эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов. Эта норма действовала всегда. Сейчас предложено дополнить ее уточнением “за исключением случаев, установленных законом”, и некоторые расценили это как желание ввести ограничения в вопросе подарков», — говорит собеседник агентства.

Логинов отметил, что по структуре действующей нормы исключения в части подарков «под категорию этих лиц с трудом подходят», поскольку, если рассуждать логически, то очевидно, что «нянечка, которая присматривает за больными», не участвует в протокольных мероприятиях и вряд ли часто бывает в служебных командировках.

Это все написано для нас, для чиновников. Но раз такая трактовка все-таки появилась, будем предлагать поправить текст не Гражданского кодекса, а общего законопроекта, чтобы никакого двойного толкования не возникало. Андрей Логинов заместитель руководителя аппарата правительства РФ