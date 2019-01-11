Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

Источник: CNSA

Управление опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры, прикрепленной к верхней части «Чанъэ-4». Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может «видеть» и обратную сторону Луны, и Землю.

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Благодаря снимку, на котором помимо поверхности обратной стороны Луны, можно увидеть еще луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») и фрагменты «Чанъэ-4», китайские ученые смогли провести предварительный анализ.

характеристик ландшафта и рельефа вокруг «Чанъэ-4».

Луноход «Нефритовый заяц-2», который «спал» семь дней, проснулся вечером в четверг по китайскому времени и готов к продолжению миссии. По данным CNSA, и луноход, и станция находятся в стабильном состоянии, а работы выполняются в соответствии с планом.

Источник: CNSA

Источник: CNSA

Источник: CNSA

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны естественного спутника Земли. Аппарат прилунился в кратере Карман, расположенный в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен.

По мнению китайских ученых, прилунение именно в этой зоне позволит им изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.

Для миссии «Чанъэ-4» китайскими университетами были разработаны несколько научных программ. Всего на «Чанъэ-4» находятся восемь аппаратов, в том числе объекты, разработанные Китаем совместно с Германией, Швецией, Саудовской Аравией и Нидерландами.

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