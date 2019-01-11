Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немцы назвали причину ненависти к россиянам
Романтика поездов: в каких странах плацкарт – это наслаждение
Беременная Лопырева отдыхает в Майами с отцом своего ребенка
Чем занимаются современные потомки Юрия Никулина
История приезжего, за год купившего квартиру в Москве
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Дочь Тимати бесстрашно учится серфингу
Пересильд объяснила, почему ее дочки не носят фамилию отца
История изнасилования омского фельдшера получила продолжение
Песков сделал заявление о ранении Путина
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ
«Тампа Бэй» обыграла «Каролину», Василевский — звезда матча
История любви: Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Юлия Высоцкая вышла в свет без макияжа и укладки
Россия будет сбивать пассажирские самолеты - СМИ
Обнаженная Боня на пляже не скрывает ничего - фото
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Москвичам посоветовали побыстрее выбросить елки
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
10:03 (мск), источник: РИА Новости

Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает в пятницу Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Источник: CNSA

Управление опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры, прикрепленной к верхней части «Чанъэ-4». Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора «Цюэцяо» («Сорочий мост»), который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Благодаря своему расположению спутник-ретранслятор может «видеть» и обратную сторону Луны, и Землю.

Новость
Роскосмос отложил полеты к Луне

Благодаря снимку, на котором помимо поверхности обратной стороны Луны, можно увидеть еще луноход «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») и фрагменты «Чанъэ-4», китайские ученые смогли провести предварительный анализ.

характеристик ландшафта и рельефа вокруг «Чанъэ-4».

Луноход «Нефритовый заяц-2», который «спал» семь дней, проснулся вечером в четверг по китайскому времени и готов к продолжению миссии. По данным CNSA, и луноход, и станция находятся в стабильном состоянии, а работы выполняются в соответствии с планом.

Источник: CNSA
Источник: CNSA
Источник: CNSA

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны естественного спутника Земли. Аппарат прилунился в кратере Карман, расположенный в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен.

По мнению китайских ученых, прилунение именно в этой зоне позволит им изучить минеральный состав лунной поверхности, а также получить новые данные о мантии Луны.

Для миссии «Чанъэ-4» китайскими университетами были разработаны несколько научных программ. Всего на «Чанъэ-4» находятся восемь аппаратов, в том числе объекты, разработанные Китаем совместно с Германией, Швецией, Саудовской Аравией и Нидерландами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ», названная в честь мифической богини Луны, включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап этой программы.

Следите за развитием темы Китайский аппарат сел на обратной стороне Луны
 Индия нанесла неожиданный удар по американской экономике
Франция нанесла удар по лучшим людям России
США проверяют присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев
Аборигенов Камчатки сгоняют со священных земель
Умерла американская актриса Верна Блум
США начали вывод военной техники из Сирии
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
Спорт
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ Овечкин провел 1046-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1171-е очко (639 шайб + 532 передачи).
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Дети
Беременная Лопырева отдыхает в Майами с отцом своего ребенка Модель впервые показала своего избранника (фото)
Леди
Стрелки, перья, узелки: все составляющие самых модных джинсов Разбираемся, какие джинсы купить в новом году, чтобы быть на гребне моды
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь