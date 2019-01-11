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06:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети раскрыли самые нелепые «подкаты» парней на сайтах знакомств

Instagram-аккаунт beam_me_up_softboi собрал нелепые способы завязать разговор с девушкой на сайте знакомств. В профиле опубликованы десятки неудачных заходов, которые так и не увенчались перепиской.

Некоторые парни пытаются казаться оригинальными и стараются придумывать нестандартные зачины. «Можно я скажу тебе нечто странное, а ты меня не осудишь?» — обратился один незнакомец к девушке. Когда она отреагировала согласием, он ответил: «Я коллекционирую мысли».

Зачастую молодые люди пытаются познакомиться, находясь в неадекватном состоянии.

«Хочешь принять грибов и потанцевать под непопулярные треки Beatles?» — с ходу предложил девушке один незнакомец. «Я приду? У меня такое чувство, что ты не хочешь, чтобы я приходил, — писал другой девушке, которая ему не отвечала. — Ладно, я просто буду курить траву, это глупо».

Часть девушек отпугивает, когда парни мнят себя психологами и философами.

«Мечтаю о тебе», — написал один из них пользовательнице Tinder. В ответ девушка заметила, что он ее никогда не видел. «В теории да. Не волнуйся, ты не стала объектом романтических переживаний. Скорее архетипичным представлением определенной энергии во сне. Если ты слышала о Карле Юнге, то быстрее поймешь сказанное», — пояснил собеседник.

Некоторые поклонники надеются завоевать расположение с помощью необычных комплиментов.

«Ты выглядишь, как социопатический хаос, и мне это нравится», — написал один из них.

Некоторых интересанты пугают девушек своими увлечениями.

К примеру, один из них предложил нарисовать пользовательнице Tinder ее ауру, на этом переписка окончилась.

Профиль о неудачных попытках познакомиться появился в Instagram мае 2018 года. За восемь месяцев он успел набрать популярность. В настоящий момент на него подписаны больше 91 тысячи пользователей.

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